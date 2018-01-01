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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, во втором автографе отопление от электрокотлов
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:16
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:19
Объясните в чем особенность "+" , "-" ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:25
ХЗ электричество по 1,68 это временно. Инфа100%
С точки зрения комфорта электроотопление лучше.
Теплые полы делаешь- ноги в тепле, легко программируется.
Но скорее это говорит о проблемах застройщика с киевтеплоэнерго (ТУ)
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:30
UA
всезнающий, подскажи
какой тариф на ээ сейчас в отопительный период при отсутствии ЦО и подвода газа?
1,68?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... дво-зонний - все вирішує!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:44
1.Тариф на электротопление хотьи ниже но четко "ходит" за основным тарифом.
Если говорить о частных домах,то до недавнего времени газ был выгоднее тарифа на электроотопление.
Прохожий ширше нужно смотреть на мир.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:45
В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) - 90,00 с НДС
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц - 168,00 з ПДВ
С 1 мая по 30 сентября как у всех
до 100 кВт - 90
свыше 100 кВт - 168
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:11
Примерно год назад горела высотка в Лондоне,так там и говорили,что завод в квартиру только электричества и хол.воды,остальное всё сама...сама....сама.
Идём и мы к этому,только надо не 10 квт договорной потужности на квартиру,а хотя бы 15,лучше 20.
Введут абонплату за всё,многие задумаются,а накуа то тепло,если есть альтернатива,когда роттердам жарплюс даже летом,требует кило грн в мес. не зависимо от поры года за бортом...
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 13 лют, 2019 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:15
никаких подводных камней нету ?
Это для всех или только частных потребителей а остальным промышленный тариф
никакие штрафы или пени или как-то по другому не смогут достать ?
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