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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:17
airmax78 написав:
Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"
Вроде как простой доступ к так называемому "интернету", вполне дает понимание предмета. Смила, теплоенерго, неплатежи, воровство, все широко представлено. И в 18 и в 17 году одно и то же.
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vano80
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:26
moldashavanin написав:
никаких подводных камней нету ?
Это для всех или только частных потребителей а остальным промышленный тариф
никакие штрафы или пени или как-то по другому не смогут достать ?
Камней нет,но думаю после выборов реформа энергорынка будет идти дальше,уже промпотребителям ликвидировали ночной тариф,так что скоро всем обрежут.
Введут абонплату гривен 50,думаю "льготные" 100 квт гривны так по 2 оставят,а дальше будет промтариф,смотря какая область,для столицы будет примерно 2.75.
Считайте сами,выгодно метить на эл.энергию или не иметь)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:27
vano80 написав: airmax78 написав:
Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"
Вроде как простой доступ к так называемому "интернету", вполне дает понимание предмета. Смила, теплоенерго, неплатежи, воровство, все широко представлено. И в 18 и в 17 году одно и то же.
Так Максик сегодня выпалил,что рыжий роттердам,это лучшее что случилось с Украиной за последние 27 лет,аккуратней тут с прихожанами святого петра,проклянут
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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