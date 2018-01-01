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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 514515516517

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 88
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
14
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:17

  airmax78 написав:Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"


Вроде как простой доступ к так называемому "интернету", вполне дает понимание предмета. Смила, теплоенерго, неплатежи, воровство, все широко представлено. И в 18 и в 17 году одно и то же.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:26

  moldashavanin написав:никаких подводных камней нету ?
Это для всех или только частных потребителей а остальным промышленный тариф
никакие штрафы или пени или как-то по другому не смогут достать ?

Камней нет,но думаю после выборов реформа энергорынка будет идти дальше,уже промпотребителям ликвидировали ночной тариф,так что скоро всем обрежут.
Введут абонплату гривен 50,думаю "льготные" 100 квт гривны так по 2 оставят,а дальше будет промтариф,смотря какая область,для столицы будет примерно 2.75.
Считайте сами,выгодно метить на эл.энергию или не иметь)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:27

  vano80 написав:
  airmax78 написав:Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"


Вроде как простой доступ к так называемому "интернету", вполне дает понимание предмета. Смила, теплоенерго, неплатежи, воровство, все широко представлено. И в 18 и в 17 году одно и то же.


Так Максик сегодня выпалил,что рыжий роттердам,это лучшее что случилось с Украиной за последние 27 лет,аккуратней тут с прихожанами святого петра,проклянут :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 514515516517
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