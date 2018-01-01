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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:17
airmax78 написав:
Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"
Вроде как простой доступ к так называемому "интернету", вполне дает понимание предмета. Смила, теплоенерго, неплатежи, воровство, все широко представлено. И в 18 и в 17 году одно и то же.
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vano80
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:26
moldashavanin написав:
никаких подводных камней нету ?
Это для всех или только частных потребителей а остальным промышленный тариф
никакие штрафы или пени или как-то по другому не смогут достать ?
Камней нет,но думаю после выборов реформа энергорынка будет идти дальше,уже промпотребителям ликвидировали ночной тариф,так что скоро всем обрежут.
Введут абонплату гривен 50,думаю "льготные" 100 квт гривны так по 2 оставят,а дальше будет промтариф,смотря какая область,для столицы будет примерно 2.75.
Считайте сами,выгодно метить на эл.энергию или не иметь)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:27
vano80 написав: airmax78 написав:
Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"
Вроде как простой доступ к так называемому "интернету", вполне дает понимание предмета. Смила, теплоенерго, неплатежи, воровство, все широко представлено. И в 18 и в 17 году одно и то же.
Так Максик сегодня выпалил,что рыжий роттердам,это лучшее что случилось с Украиной за последние 27 лет,аккуратней тут с прихожанами святого петра,проклянут
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:42
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UA
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:44
somilitark написав: hume написав:
Кстати, во втором автографе отопление от электрокотлов
Примерно год назад горела высотка в Лондоне,так там и говорили,что завод в квартиру только электричества и хол.воды,остальное всё сама...сама....сама.
Идём и мы к этому,только надо не 10 квт договорной потужности на квартиру,а хотя бы 15,лучше 20.
Введут абонплату за всё,многие задумаются,а накуа то тепло,если есть альтернатива,когда роттердам жарплюс даже летом,требует кило грн в мес. не зависимо от поры года за бортом...
С нетерпением жду этого момента . интересно будет посмотреть на последствия .
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moldashavanin
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Додано: Чет 14 лют, 2019 00:27
moldashavanin написав: zzzzzz написав: Прохожий написав:UA
всезнающий, подскажи
какой тариф на ээ сейчас в отопительный период при отсутствии ЦО и подвода газа?
1,68?
В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) - 90,00 с НДС
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц - 168,00 з ПДВ
С 1 мая по 30 сентября как у всех
до 100 кВт - 90
свыше 100 кВт - 168
никаких подводных камней нету ?
Это для всех или только частных потребителей а остальным промышленный тариф
никакие штрафы или пени или как-то по другому не смогут достать ?
Это для населения.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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