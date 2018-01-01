Додано: Чет 14 лют, 2019 09:57

kbadoo написав: Serg-ik написав: Почему Вы решили, что объект не будет использоваться в деятельности? Будет, еще как.

Отобрать могут? За что? За нарушения-могут. Ну так и у физика можно отобрать. Это не аргумент))) Почему Вы решили, что объект не будет использоваться в деятельности? Будет, еще как.Отобрать могут? За что? За нарушения-могут. Ну так и у физика можно отобрать. Это не аргумент)))



Ага, составьте пару бумаг, а потом вам кроме НДС еще и снимут амортизацию с расходов и НДФЛ доначислят как доп.благо для физика. Поверьте, это рисковая тема.

Согласен, право на налоговый кредит не зависит от даты начала эксплуатации объекта, только оно зависит от того когда возникли обязательства у застройщика (и он вам выпишет НН), а у него оно возникнет в момент обмена облиг на недвижку и не ранее. Все прочие схемы (не облигации) по сути аналогичны для темы НДС.

Продать ниже баланса будет проблематично в принципе, оценка в любом случае нужна будет.

Отобрать могут за долги предприятия, которые никаким боком к этой недвиге, и кучу разных еще моментов. А у физика отобрать значительно сложнее и в ограниченном перечне случаев, если он совсем ***** не мочит конечно. Готовы к таким рискам, особенно если компанию вы не контролируете?!



Serg-ik написав: Вы себя ограничиваете. Зачем аренда??? Кто сказал, что квартира в собственности предприятия-только аренда. База для НДС-не ниже себестоимости-это верно. Но, как я уже написал, никакой аренды не будет, а использование в хоз деятельности-будет. Потому аргумент не сыграл.

Вы можете смеяться. Но в тряпочку. себе.

Хотя...во сколько готовы такую консультацию оценить? Платите. Расскажу. Найдёте юриста с опровержением-верну. Но не более Вы себя ограничиваете. Зачем аренда??? Кто сказал, что квартира в собственности предприятия-только аренда. База для НДС-не ниже себестоимости-это верно. Но, как я уже написал, никакой аренды не будет, а использование в хоз деятельности-будет. Потому аргумент не сыграл.Вы можете смеяться. Но в тряпочку. себе.Хотя...во сколько готовы такую консультацию оценить? Платите. Расскажу. Найдёте юриста с опровержением-верну. Но не более



Про использование в хоз.деятельности см.выше ответ, покажут что компания ее не использует, а использует какой-то физик и еще сверху попадете.



Простите, я сам по этим вопросам, стою дорого. Будем считать что с собой рассчитался Ага, составьте пару бумаг, а потом вам кроме НДС еще и снимут амортизацию с расходов и НДФЛ доначислят как доп.благо для физика. Поверьте, это рисковая тема.Согласен, право на налоговый кредит не зависит от даты начала эксплуатации объекта, только оно зависит от того когда возникли обязательства у застройщика (и он вам выпишет НН), а у него оно возникнет в момент обмена облиг на недвижку и не ранее. Все прочие схемы (не облигации) по сути аналогичны для темы НДС.Продать ниже баланса будет проблематично в принципе, оценка в любом случае нужна будет.Отобрать могут за долги предприятия, которые никаким боком к этой недвиге, и кучу разных еще моментов. А у физика отобрать значительно сложнее и в ограниченном перечне случаев, если он совсем ***** не мочит конечно. Готовы к таким рискам, особенно если компанию вы не контролируете?!Про использование в хоз.деятельности см.выше ответ, покажут что компания ее не использует, а использует какой-то физик и еще сверху попадете.Простите, я сам по этим вопросам, стою дорого. Будем считать что с собой рассчитался

Про использование в хоз.деятельности см.выше ответ, покажут что компания ее не использует, а использует какой-то физик и еще сверху попадете

Вы либо налоговый инспектор (действующий или вчера изгнанный из ГФС). либо несмелый налогоплательщик. Или несмелый консультант?И фантазия у Вас богатая, но только в части страхов.Я разве писал о продаже ниже себестоимости за счёт амортизации? Я написал только об экономии на 16,67% в виде налогового кредита по НДС. ( На самом деле в целом будет меньше из-за лишних расходов на переход права собственности). Ниже себестоимости не будет, потому НДФЛ от доп блага тоже не будет.А "отобрать за долги предприятия" зачем сюда приплели? За долги предприятия могу отобрать всё, что угодно: сырьё, материалы, основные средства. Или Вы в своих страхах нарисовали, что покупка квартиры будет обязательно на проблемную фирму и зависнет она там на годы? Мой вариант такого не предусматривает.Вот это мне вообще понравилось:Уважаемый, при проверке Вы показываете, а налоговик трактует увиденное. Что покажете, то он и комментирует. В моём варианте физик задействован только с сделке по покупке. Пока квартира в собственности юрлица, физика там и близко нетВ итоге: если Вы дорого стоите, мне жаль Вашего работодателя ( или клиента), который переплачивает Вам, а потом в ГФС.