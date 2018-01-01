Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Потом стать не плательщиком НДС и закрыться?
Не угадали)) Потому что при отказе от статуса НДС надо начислить НДС на ТМЦ, не использованные в хоз деятельности. А новая квартира будет неиспользована на 99%. И Это на 99% выигрыш налоговиков. Другой вариант)))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
UA написав:http://ua1.com.ua/politics/groysman-perekonaniy-shcho-naselennya-ukrajini-mozhe-virosti-do-52-mln-51990.html
Нет, просто оратор-тупенький Читаем его
"Пам'ятайте, колись було нас 52 мільйони? Це не так швидко буде повернути, але я думаю, що це абсолютно можливо. Тим більше що нас 65 мільйонів по світу", – розповів прем'єр.
За його словами, для досягнення цієї мети в Україні впроваджуються різні програми з підтримки народжуваності і сімей, зокрема, створюються нові місця в дитсадках.
то есть, он садики не строит, он уплотняет заселение имеющихся Но печальнее всего то, что ....Вы сами поймёте
3 сентября 2010
Правительство сделает все, чтобы демографическая ситуация в Украине улучшалась, причем в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на пресс-конференции в пятницу.
"Мы постараемся ... создать атмосферу любви, доверия, чтобы граждане Украины отошли от этой пятилетки злобы, ненависти, взаимных претензий, а перешли к пятилетке доброжелательности, любви, надежды, уверенности в будущем", - сказал глава правительства.
"Тогда, поверьте мне, и с демографической ситуацией все будет нормально. А уж об ипотеке мы что-нибудь придумаем, о всякие там стимулы для повышения рождаемости тоже придумаем", - отметил он.
В свою очередь вице-премьер Борис Колесников подчеркнул: "Для улучшения демографической ситуации карательные меры не нужны. Нужны совсем другие, как раз конструктивные. Я не буду здесь называть". По его словам, "президент поставил достаточно амбициозную задачу - от 250 до 500 новых или модернизированных садов ежегодно.
"С Минфином мы прорабатываем модель, при которой налог на землю для детских садов - 0. Налог на прибыль для детских садов – 0. Возможно, мы будем готовы к компенсации процентных ставок для тех, кто хочет построить частный детский сад", - заявил Колесников.
По его словам, также прорабатывается модель, "при которой жилье, площадью до 100 квадратных метров, ценой до 10 тыс. гривен за метр ... семья, где двое несовершеннолетних детей, сможет купить по ипотеке, где государство заплатит проценты по кредиту". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/azarov-obyav ... emost.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Nikita1000 написав:Чёт мне кажется, что после таких тарифов на вторичке цены камнем вниз.По крайней мере в райцентрах точно. Интересно как эти платёжки повлияют на цену аренды.
Обновление жилищного фонда в райцентре 5 % за 25 лет . На этих жалких процентах можно ставить крест .
Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть. Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.
Serg-ik написав:Почему Вы решили, что объект не будет использоваться в деятельности? Будет, еще как. Отобрать могут? За что? За нарушения-могут. Ну так и у физика можно отобрать. Это не аргумент)))
Ага, составьте пару бумаг, а потом вам кроме НДС еще и снимут амортизацию с расходов и НДФЛ доначислят как доп.благо для физика. Поверьте, это рисковая тема. Согласен, право на налоговый кредит не зависит от даты начала эксплуатации объекта, только оно зависит от того когда возникли обязательства у застройщика (и он вам выпишет НН), а у него оно возникнет в момент обмена облиг на недвижку и не ранее. Все прочие схемы (не облигации) по сути аналогичны для темы НДС. Продать ниже баланса будет проблематично в принципе, оценка в любом случае нужна будет. Отобрать могут за долги предприятия, которые никаким боком к этой недвиге, и кучу разных еще моментов. А у физика отобрать значительно сложнее и в ограниченном перечне случаев, если он совсем ***** не мочит конечно. Готовы к таким рискам, особенно если компанию вы не контролируете?!
Serg-ik написав:Вы себя ограничиваете. Зачем аренда??? Кто сказал, что квартира в собственности предприятия-только аренда. База для НДС-не ниже себестоимости-это верно. Но, как я уже написал, никакой аренды не будет, а использование в хоз деятельности-будет. Потому аргумент не сыграл. Вы можете смеяться. Но в тряпочку. себе. Хотя...во сколько готовы такую консультацию оценить? Платите. Расскажу. Найдёте юриста с опровержением-верну. Но не более
Про использование в хоз.деятельности см.выше ответ, покажут что компания ее не использует, а использует какой-то физик и еще сверху попадете.
Простите, я сам по этим вопросам, стою дорого. Будем считать что с собой рассчитался
Вы либо налоговый инспектор (действующий или вчера изгнанный из ГФС). либо несмелый налогоплательщик. Или несмелый консультант? И фантазия у Вас богатая, но только в части страхов. Я разве писал о продаже ниже себестоимости за счёт амортизации? Я написал только об экономии на 16,67% в виде налогового кредита по НДС. ( На самом деле в целом будет меньше из-за лишних расходов на переход права собственности). Ниже себестоимости не будет, потому НДФЛ от доп блага тоже не будет. А "отобрать за долги предприятия" зачем сюда приплели? За долги предприятия могу отобрать всё, что угодно: сырьё, материалы, основные средства. Или Вы в своих страхах нарисовали, что покупка квартиры будет обязательно на проблемную фирму и зависнет она там на годы? Мой вариант такого не предусматривает. Вот это мне вообще понравилось:
Про использование в хоз.деятельности см.выше ответ, покажут что компания ее не использует, а использует какой-то физик и еще сверху попадете
Уважаемый, при проверке Вы показываете, а налоговик трактует увиденное. Что покажете, то он и комментирует. В моём варианте физик задействован только с сделке по покупке. Пока квартира в собственности юрлица, физика там и близко нет
В итоге: если Вы дорого стоите, мне жаль Вашего работодателя ( или клиента), который переплачивает Вам, а потом в ГФС.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Рыба-сом написав: ЗЫ при мне муж с женой в Креди Агриколе хотели положить доллары на депо. - Откуда деньги? - Продали квартиру. - У нас по закону сделки с недвижимостью в гривне, у вас есть квитанции на покупку валюты? - Нет. - Тогда мы не можем принять Ваши деньги.