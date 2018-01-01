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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 516517518519520>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:49

  moldashavanin написав:
  Nikita1000 написав:Чёт мне кажется, что после таких тарифов на вторичке цены камнем вниз.По крайней мере в райцентрах точно.
Интересно как эти платёжки повлияют на цену аренды.


Обновление жилищного фонда в райцентре 5 % за 25 лет .
На этих жалких процентах можно ставить крест .

Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть. Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:57

  kbadoo написав:
  Serg-ik написав:Почему Вы решили, что объект не будет использоваться в деятельности? Будет, еще как.
Отобрать могут? За что? За нарушения-могут. Ну так и у физика можно отобрать. Это не аргумент)))


Ага, составьте пару бумаг, а потом вам кроме НДС еще и снимут амортизацию с расходов и НДФЛ доначислят как доп.благо для физика. Поверьте, это рисковая тема.
Согласен, право на налоговый кредит не зависит от даты начала эксплуатации объекта, только оно зависит от того когда возникли обязательства у застройщика (и он вам выпишет НН), а у него оно возникнет в момент обмена облиг на недвижку и не ранее. Все прочие схемы (не облигации) по сути аналогичны для темы НДС.
Продать ниже баланса будет проблематично в принципе, оценка в любом случае нужна будет.
Отобрать могут за долги предприятия, которые никаким боком к этой недвиге, и кучу разных еще моментов. А у физика отобрать значительно сложнее и в ограниченном перечне случаев, если он совсем ***** не мочит конечно. Готовы к таким рискам, особенно если компанию вы не контролируете?!

  Serg-ik написав:Вы себя ограничиваете. Зачем аренда??? Кто сказал, что квартира в собственности предприятия-только аренда. База для НДС-не ниже себестоимости-это верно. Но, как я уже написал, никакой аренды не будет, а использование в хоз деятельности-будет. Потому аргумент не сыграл.
Вы можете смеяться. Но в тряпочку. себе.
Хотя...во сколько готовы такую консультацию оценить? Платите. Расскажу. Найдёте юриста с опровержением-верну. Но не более


Про использование в хоз.деятельности см.выше ответ, покажут что компания ее не использует, а использует какой-то физик и еще сверху попадете.

Простите, я сам по этим вопросам, стою дорого. Будем считать что с собой рассчитался :)

Вы либо налоговый инспектор (действующий или вчера изгнанный из ГФС). либо несмелый налогоплательщик. Или несмелый консультант?
И фантазия у Вас богатая, но только в части страхов.
Я разве писал о продаже ниже себестоимости за счёт амортизации? Я написал только об экономии на 16,67% в виде налогового кредита по НДС. ( На самом деле в целом будет меньше из-за лишних расходов на переход права собственности). Ниже себестоимости не будет, потому НДФЛ от доп блага тоже не будет.
А "отобрать за долги предприятия" зачем сюда приплели? За долги предприятия могу отобрать всё, что угодно: сырьё, материалы, основные средства. Или Вы в своих страхах нарисовали, что покупка квартиры будет обязательно на проблемную фирму и зависнет она там на годы? Мой вариант такого не предусматривает.
Вот это мне вообще понравилось:
Про использование в хоз.деятельности см.выше ответ, покажут что компания ее не использует, а использует какой-то физик и еще сверху попадете

Уважаемый, при проверке Вы показываете, а налоговик трактует увиденное. Что покажете, то он и комментирует. В моём варианте физик задействован только с сделке по покупке. Пока квартира в собственности юрлица, физика там и близко нет

В итоге: если Вы дорого стоите, мне жаль Вашего работодателя ( или клиента), который переплачивает Вам, а потом в ГФС.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:02

  Рыба-сом написав:
ЗЫ при мне муж с женой в Креди Агриколе хотели положить доллары на депо.
- Откуда деньги? - Продали квартиру. - У нас по закону сделки с недвижимостью в гривне, у вас есть квитанции на покупку валюты? - Нет. - Тогда мы не можем принять Ваши деньги.

Пришли открывать депо под 0.01% годовых ?
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:44

  fasser написав:
  Рыба-сом написав:
ЗЫ при мне муж с женой в Креди Агриколе хотели положить доллары на депо.
- Откуда деньги? - Продали квартиру. - У нас по закону сделки с недвижимостью в гривне, у вас есть квитанции на покупку валюты? - Нет. - Тогда мы не можем принять Ваши деньги.

Пришли открывать депо под 0.01% годовых ?

Нет, вроде бы на текущий счёт, то я оговорился
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:49

  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:
  Nikita1000 написав:Чёт мне кажется, что после таких тарифов на вторичке цены камнем вниз.По крайней мере в райцентрах точно.
Интересно как эти платёжки повлияют на цену аренды.


Обновление жилищного фонда в райцентре 5 % за 25 лет .
На этих жалких процентах можно ставить крест .

Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть. Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.

Про "деньги есть" в райцентре вопрос весьма спорный.
Касательно Польши, то, для людей без деформации сознания на почве МОПов, фасадов и энергоэффективности, очевидно, что в щучины из райцентров едут не чтоб жить в "энергоэффективном жильё", а для зарабатывания денег - в т.ч. на утепление пенопластом родной хаты в райцентре - ибо в оном с этим (деньгами и работой) часто очень грустно.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 14 лют, 2019 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тетрис

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:13

  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:
  Nikita1000 написав:Чёт мне кажется, что после таких тарифов на вторичке цены камнем вниз.По крайней мере в райцентрах точно.
Интересно как эти платёжки повлияют на цену аренды.


Обновление жилищного фонда в райцентре 5 % за 25 лет .
На этих жалких процентах можно ставить крест .

Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть. Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.

Отмена субсидий самоорганизует 99% жильцов. А пока будут халявщики, старый фонд обречён.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:18

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:Обновление жилищного фонда в райцентре 5 % за 25 лет .
На этих жалких процентах можно ставить крест .

Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть. Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.

Про "деньги есть" в райцентре вопрос весьма спорный.
Касательно Польши, то, для людей без деформации сознания на почве МОПов, фасадов и энергоэффективности, очевидно, что в щучины из райцентров едут не чтоб жить в "энергоэффективном жильё", а для зарабатывания денег - в т.ч. на утепление пенопластом родной хаты в райцентре - ибо в оном с этим (деньгами и работой) часто очень грустно.

Едут по целому ряду причин. И, как нам говорят последние опросы (и отписывающиеся здесь наши бывшие сограждане), финансовая у многих не на первом месте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:20

  kingkongovets написав:тетрис

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Вчера проезжал мимо Чикаги. Остановился, вышел чтобы рассмотреть. Офигеть, конечно. Снаружи просто космос какой-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:20

  airmax78 написав:...
Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть. Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.


1. Денег на периферии на это не было, нет и не будет. Если повезёт - то обломится пару десятков тысяч грн от мэрии какому-то дому для ОСББ как премия за лучший дом/дворик/клумбу/т.д (знаю о чём говорю). Это бабло уйдёт на какую-то мелкую косметику, там даже его спиз.еть ніяк, т.к. оно уйдёт на безналичную оплату (см. п.2.)
2. "Специалисты" есть - но из своих прикормленных конторок.

Макс, хватит валять дурака.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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