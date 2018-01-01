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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:21
airmax78 написав: kingkongovets написав:
тетрис
Вчера проезжал мимо Чикаги. Остановился, вышел чтобы рассмотреть. Офигеть, конечно. Снаружи просто космос какой-то.
Жалеешь что не влез хоть в двуху 75метров?
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барабашов
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:27
galadriel написав: airmax78 написав:
...
Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть.
Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.
1. Денег на периферии на это не было, нет и не будет. Если повезёт - то обломится пару десятков тысяч грн от мэрии какому-то дому для ОСББ как премия за лучший дом/дворик/клумбу/т.д (знаю о чём говорю). Это бабло уйдёт на какую-то мелкую косметику, там даже его спиз.еть ніяк, т.к. оно уйдёт на безналичную оплату (см. п.2.)
2. "Специалисты" есть - но из своих прикормленных конторок.
Макс, хватит валять дурака.
Все есть. Ищите и обрящете. Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги. Не ищите везде зраду.
Проблему правильно определил Зебра: пока в доме есть критическая масса тех, кому на все пох - ничего не изменится. Как только появляется активное, думающее и готовое действовать меньшинство - происходят чудеса даже с совкошлаком.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 14 лют, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:28
барабашов написав: airmax78 написав:
Вчера проезжал мимо Чикаги. Остановился, вышел чтобы рассмотреть. Офигеть, конечно. Снаружи просто космос какой-то.
Жалеешь что не влез хоть в двуху 75метров?
Хотя бы в однуху. Не то слово.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:28
kingkongovets написав:
тетрис
Эти ярко горящие элементы на доме... полное гуано для близлежащих домов, да и для квартир в самом доме, тоже не айс.
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_Mykola_
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29
Рыба-сом написав:
Про "деньги есть" в райцентре вопрос весьма спорный.
Касательно Польши, то, для людей без деформации сознания на почве МОПов, фасадов и энергоэффективности, очевидно, что в щучины из райцентров едут не чтоб жить в "энергоэффективном жильё", а для зарабатывания денег - в т.ч. на утепление пенопластом родной хаты в райцентре - ибо в оном с этим (деньгами и работой) часто очень грустно.
Я уже писал здесь. Племяш уехал в поляндию учиться, по медицине. Пару месяцев назад забрал туда мамашу, тоже медика. Да, я конечно верю, что мальчик учит три языка, чтобы вернуться на родную черкащину и платить по 200 баксов за отопление местным ворюгам
Чтоб не офф. Что то инвесторы патриотики начинают нервничать, видите ли не строят их дома
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:32
_Mykola_ написав:
Эти ярко горящие элементы на доме... полное гуано для близлежащих домов, да и для квартир в самом доме, тоже не айс.
Это к вопросу какую основную функцию выполняют фасады в городской застройке. Ни разу не эстетическую, не-не.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
_Mykola_ написав: kingkongovets написав:
тетрис
Эти ярко горящие элементы на доме... полное гуано для близлежащих домов, да и для квартир в самом доме, тоже не айс.
В НЛ, опытные арендаторы, требуют шторы блекаут в два ряда))
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
airmax78 написав: galadriel написав: airmax78 написав:
...
Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть.
Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.
1. Денег на периферии на это не было, нет и не будет. Если повезёт - то обломится пару десятков тысяч грн от мэрии какому-то дому для ОСББ как премия за лучший дом/дворик/клумбу/т.д (знаю о чём говорю). Это бабло уйдёт на какую-то мелкую косметику, там даже его спиз.еть ніяк, т.к. оно уйдёт на безналичную оплату (см. п.2.)
2. "Специалисты" есть - но из своих прикормленных конторок.
Макс, хватит валять дурака.
Все есть. Ищите и обрящете. Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги. Не ищите везде зраду.
Проблему правильно определил Зебра: пока в доме есть критическая масса тех, кому на все пох - ничего не изменится. Как только появляется активное, думающее и готовое действовать меньшинство
- происходят чудеса даже с совкошлаком.
Оно и действует - валит в столицу или в забугряндию, т.к. понимает, что на периферии ловить нечего. От слова СОВСЕМ. Остаются те, кому просто пох (знаю нескольких моих ровесников - работа есть, ну и мать его так. Нормально.). Вы давно были на периферии, в каком-нибудь зажопье, километрах в 100 от ближайшего обл.центра? Там даже время течёт по-другому, и у людей другие проблемы. Вопросы про МОПы, локейшны, остекление и пр. они просто не поймут.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:56
galadriel написав: airmax78 написав:
Все есть. Ищите и обрящете. Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги. Не ищите везде зраду.
Проблему правильно определил Зебра: пока в доме есть критическая масса тех, кому на все пох - ничего не изменится. Как только появляется активное, думающее и готовое действовать меньшинство
- происходят чудеса даже с совкошлаком.
Оно и действует - валит в столицу или в забугряндию, т.к. понимает, что на периферии ловить нечего. От слова СОВСЕМ. Остаются те, кому просто пох (знаю нескольких моих ровесников - работа есть, ну и мать его так. Нормально.). Вы давно были на периферии, в каком-нибудь зажопье, километрах в 100 от ближайшего обл.центра? Там даже время течёт по-другому, и у людей другие проблемы. Вопросы про МОПы, локейшны, остекление и пр. они просто не поймут.
Это не совсем так. Как пример: моя знакомая - Киев надоел. Уехала обратно в Черновцы. Будет сейчас заниматься как раз этой темой.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:56
airmax78 написав:
Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги.
Улыбнуло.
Профинансировать утепление пенопластом-это энергоэффективность?
В моём доме утеплили 2 стены из 4-х минватой этой осенью и поставили пластиковые окна взамен деревянных на лестничных пролётах. Количество тепла, которое я оплачиваю, увеличилось. Количество, а не только сумма. Есть подозрение, что счётчик тепла есть, но он "сломан", потому выставляют по аналогии с такими же соседскими домами.( я, как бесправный арендатор, не долблю жэк и Киевэнерго подобными вопросами).
Зато за 2,5 года 4 раза раскапывали, закапывали трубу, ведущую к дому и даже перекладывали полностью-1,5 суток не было отопления прошлой зимой. Но всё равно потом на этом же месте копали. И трава на том месте зимой зелёная.
Вот такое агентство и эффективность
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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