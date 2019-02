Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43

Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда. Деньги есть. Специалисты есть. Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу. ...Так, вроде, наоборот: когда старое жилье настолько энергонеэффективно - это лишний стимул строить новое - энергоэффективное. Или повышать энергоэффективность старого фонда.Материалы и технологии есть. Осталась самая архитрудная и неразрешимая задача: поднять ж0пу с дивана и организоваться. Проще уехать в Польшу.



1. Денег на периферии на это не было, нет и не будет. Если повезёт - то обломится пару десятков тысяч грн от мэрии какому-то дому для ОСББ как премия за лучший дом/дворик/клумбу/т.д (знаю о чём говорю). Это бабло уйдёт на какую-то мелкую косметику, там даже его спиз.еть ніяк, т.к. оно уйдёт на безналичную оплату (см. п.2.)

2. "Специалисты" есть - но из своих прикормленных конторок.



Макс, хватит валять дурака. 1. Денег на периферии на это не было, нет и не будет. Если повезёт - то обломится пару десятков тысяч грн от мэрии какому-то дому для ОСББ как премия за лучший дом/дворик/клумбу/т.д (знаю о чём говорю). Это бабло уйдёт на какую-то мелкую косметику, там даже его спиз.еть ніяк, т.к. оно уйдёт на безналичную оплату (см. п.2.)2. "Специалисты" есть - но из своих прикормленных конторок.Макс, хватит валять дурака.

Все есть. Ищите и обрящете. Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги. Не ищите везде зраду.

Проблему правильно определил Зебра: пока в доме есть критическая масса тех, кому на все пох - ничего не изменится. Как только появляется активное, думающее и готовое действовать меньшинство - происходят чудеса даже с совкошлаком. Все есть. Ищите и обрящете. Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги. Не ищите везде зраду.Проблему правильно определил Зебра: пока в доме есть критическая масса тех, кому на все пох - ничего не изменится. Как только появляется- происходят чудеса даже с совкошлаком.



Оно и действует - валит в столицу или в забугряндию, т.к. понимает, что на периферии ловить нечего. От слова СОВСЕМ. Остаются те, кому просто пох (знаю нескольких моих ровесников - работа есть, ну и мать его так. Нормально.). Вы давно были на периферии, в каком-нибудь зажопье, километрах в 100 от ближайшего обл.центра? Там даже время течёт по-другому, и у людей другие проблемы. Вопросы про МОПы, локейшны, остекление и пр. они просто не поймут. Оно и действует - валит в столицу или в забугряндию, т.к. понимает, что на периферии ловить нечего. От слова СОВСЕМ. Остаются те, кому просто пох (знаю нескольких моих ровесников - работа есть, ну и мать его так. Нормально.). Вы давно были на периферии, в каком-нибудь зажопье, километрах в 100 от ближайшего обл.центра? Там даже время течёт по-другому, и у людей другие проблемы. Вопросы про МОПы, локейшны, остекление и пр. они просто не поймут.

