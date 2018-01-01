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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:00
airmax78 написав:
Это не совсем так. Как пример: моя знакомая - Киев надоел. Уехала обратно в Черновцы. Будет сейчас заниматься как раз этой темой.
Вскоре плюнет на всё и уедет назад в Киев. 100%
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:01
airmax78 написав:
И, как нам говорят последние опросы (и отписывающиеся здесь наши бывшие сограждане), финансовая у многих не на первом месте.
Речь была о тех, кто едет из райцентров.
В теме такие, вроде, вообще не засветились.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:03
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги.
Улыбнуло.
Профинансировать утепление пенопластом-это энергоэффективность?
В моём доме утеплили 2 стены из 4-х минватой этой осенью и поставили пластиковые окна взамен деревянных на лестничных пролётах. Количество тепла, которое я оплачиваю, увеличилось. Количество, а не только сумма. Есть подозрение, что счётчик тепла есть, но он "сломан", потому выставляют по аналогии с такими же соседскими домами.( я, как бесправный арендатор, не долблю жэк и Киевэнерго подобными вопросами).
Зато за 2,5 года 4 раза раскапывали, закапывали трубу, ведущую к дому и даже перекладывали полностью-1,5 суток не было отопления прошлой зимой. Но всё равно потом на этом же месте копали. И трава на том месте зимой зелёная.
Вот такое агентство и эффективность
Все в кучу смешали. Пенопласт на стены и пластиковые окна - это полумеры. Делается все в комплексе: утепление подвала, фасада, крыши, замена окон и дверей, УСТАНОВКА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА. Если что-то из этого не сделано - эффект будет очень ограниченный или никакого.
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