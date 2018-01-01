Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги.
Улыбнуло. Профинансировать утепление пенопластом-это энергоэффективность? В моём доме утеплили 2 стены из 4-х минватой этой осенью и поставили пластиковые окна взамен деревянных на лестничных пролётах. Количество тепла, которое я оплачиваю, увеличилось. Количество, а не только сумма. Есть подозрение, что счётчик тепла есть, но он "сломан", потому выставляют по аналогии с такими же соседскими домами.( я, как бесправный арендатор, не долблю жэк и Киевэнерго подобными вопросами). Зато за 2,5 года 4 раза раскапывали, закапывали трубу, ведущую к дому и даже перекладывали полностью-1,5 суток не было отопления прошлой зимой. Но всё равно потом на этом же месте копали. И трава на том месте зимой зелёная. Вот такое агентство и эффективность
Все в кучу смешали. Пенопласт на стены и пластиковые окна - это полумеры. Делается все в комплексе: утепление подвала, фасада, крыши, замена окон и дверей, УСТАНОВКА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА. Если что-то из этого не сделано - эффект будет очень ограниченный или никакого.
galadriel написав:Оно и действует - валит в столицу или в забугряндию, т.к. понимает, что на периферии ловить нечего. От слова СОВСЕМ. Остаются те, кому просто пох (знаю нескольких моих ровесников - работа есть, ну и мать его так. Нормально.). Вы давно были на периферии, в каком-нибудь зажопье, километрах в 100 от ближайшего обл.центра? Там даже время течёт по-другому, и у людей другие проблемы. Вопросы про МОПы, локейшны, остекление и пр. они просто не поймут.
+1 Был в этом году в Шостке, Коропе, Кролевце, Бахмаче, Батурине, Новгород-Северском: там реально вообще ощущение, что это другая страна, просто говорят "по-нашему". Кстати, чётко видно, что частный сектор местами ремонтируется/утепляется. Соседние дома при этом могут разваливаться и зарастать бурьяном. В многоквартирных домах там в этом плане априори труднее, т.к. сам ты можешь только свою квартиру отремонтировать, латочно утеплить, в то время как соседние квартиры а) нет денег, б) на всё пох, в) вообще пустые стоят. В принципе, и в Киеве так, только там ситуация хуже, т.к. доходы меньше кардинально и явная депопуляция.
ЗЫ это капец: у конторы, которая построила Мордор, ещё рот открывается про "жахливий спадок" вякать ЗЗЫ 2ККЦ: пора становится европейцем и проходить к тому, что вкусы у людей могут быть разные, а не только "Ваши правильные"