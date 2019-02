Додано: Чет 14 лют, 2019 12:00

airmax78 написав: Это не совсем так. Как пример: моя знакомая - Киев надоел. Уехала обратно в Черновцы. Будет сейчас заниматься как раз этой темой. Это не совсем так. Как пример: моя знакомая - Киев надоел. Уехала обратно в Черновцы. Будет сейчас заниматься как раз этой темой.



Вскоре плюнет на всё и уедет назад в Киев. 100% Вскоре плюнет на всё и уедет назад в Киев. 100%

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.