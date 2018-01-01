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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:00

  airmax78 написав:Это не совсем так. Как пример: моя знакомая - Киев надоел. Уехала обратно в Черновцы. Будет сейчас заниматься как раз этой темой.


Вскоре плюнет на всё и уедет назад в Киев. 100%
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И, как нам говорят последние опросы (и отписывающиеся здесь наши бывшие сограждане), финансовая у многих не на первом месте.

Речь была о тех, кто едет из райцентров.
В теме такие, вроде, вообще не засветились.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:03

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Помимо мэрий, которые дают на это деньги без второго слова, есть Держагенство з енергоефективності і енергозбереження, недавно создан фонд. Все понимают, что в ЖКХ ж0па и готовы вкладывать деньги.

Улыбнуло.
Профинансировать утепление пенопластом-это энергоэффективность?
В моём доме утеплили 2 стены из 4-х минватой этой осенью и поставили пластиковые окна взамен деревянных на лестничных пролётах. Количество тепла, которое я оплачиваю, увеличилось. Количество, а не только сумма. Есть подозрение, что счётчик тепла есть, но он "сломан", потому выставляют по аналогии с такими же соседскими домами.( я, как бесправный арендатор, не долблю жэк и Киевэнерго подобными вопросами).
Зато за 2,5 года 4 раза раскапывали, закапывали трубу, ведущую к дому и даже перекладывали полностью-1,5 суток не было отопления прошлой зимой. Но всё равно потом на этом же месте копали. И трава на том месте зимой зелёная.
Вот такое агентство и эффективность

Все в кучу смешали. Пенопласт на стены и пластиковые окна - это полумеры. Делается все в комплексе: утепление подвала, фасада, крыши, замена окон и дверей, УСТАНОВКА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА. Если что-то из этого не сделано - эффект будет очень ограниченный или никакого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нет кондеев, нет перестекленных фасадов, дом 2010х годов, очень дорогой, а выглядит как колхоз уже. Угадайте?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:12

airmax78
Хтось хрест на пузі клав що буде менше писати.

Виберем юлю/зеленського і ніяких заморочок з модернізацією, а решту кум порішає.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Оно и действует - валит в столицу или в забугряндию, т.к. понимает, что на периферии ловить нечего. От слова СОВСЕМ. Остаются те, кому просто пох (знаю нескольких моих ровесников - работа есть, ну и мать его так. Нормально.). Вы давно были на периферии, в каком-нибудь зажопье, километрах в 100 от ближайшего обл.центра? Там даже время течёт по-другому, и у людей другие проблемы. Вопросы про МОПы, локейшны, остекление и пр. они просто не поймут.

+1
Был в этом году в Шостке, Коропе, Кролевце, Бахмаче, Батурине, Новгород-Северском: там реально вообще ощущение, что это другая страна, просто говорят "по-нашему".
Кстати, чётко видно, что частный сектор местами ремонтируется/утепляется. Соседние дома при этом могут разваливаться и зарастать бурьяном.
В многоквартирных домах там в этом плане априори труднее, т.к. сам ты можешь только свою квартиру отремонтировать, латочно утеплить, в то время как соседние квартиры а) нет денег, б) на всё пох, в) вообще пустые стоят. В принципе, и в Киеве так, только там ситуация хуже, т.к. доходы меньше кардинально и явная депопуляция.

2Эйр: Черновцы - это не райцентр ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21

  Первый написав:airmax78
Хтось хрест на пузі клав що буде менше писати.

Виберем юлю/зеленського і ніяких заморочок з модернізацією, а решту кум порішає.

Уну подвел. Если бы его инсайд по Пороху сработал - пришлось бы вообще выпилиться из форума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

любителям модернизма в архитектуре)
оказывается и в лондоне его не очч любят:

Не лише в Києві: у Лондоні збираються знести пам’ятку модернізму заради готелю

https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/14/ne ... i-gotelyu/

правда и там всякие общественно-благотворительные организации пытаются под эгидой «защиты спадщины» застройщиков подоить
ничего нового)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:35

  kingkongovets написав:любителям модернизма в архитектуре)
оказывается и в лондоне его не очч любят:

Не лише в Києві: у Лондоні збираються знести пам’ятку модернізму заради готелю

https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/14/ne ... i-gotelyu/

правда и там всякие общественно-благотворительные организации пытаются под эгидой «защиты спадщины» застройщиков подоить
ничего нового)

Ну, автопарк так себе.
Кстати, в Киеве активно борются и с "наследием царизма", не знали? Как там дела с гастрономом на Крещатике, например? :mrgreen:

ЗЫ улыбнуло: https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/30/u- ... o-rezervu/
«Це жахливий спадок часів СРСР, на місці якого з’явиться сучасний, економічний і енергоощадний комплекс», – наводить БЖ коментар компанії.

См. фото "сучасного ЖК" по ссылке

ЗЫ это капец: у конторы, которая построила Мордор, ещё рот открывается про "жахливий спадок" вякать :twisted:
ЗЗЫ 2ККЦ: пора становится европейцем и проходить к тому, что вкусы у людей могут быть разные, а не только "Ваши правильные" ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:44

  kingkongovets написав:любителям модернизма в архитектуре)
оказывается и в лондоне его не очч любят:

Не лише в Києві: у Лондоні збираються знести пам’ятку модернізму заради готелю

https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/14/ne ... i-gotelyu/

правда и там всякие общественно-благотворительные организации пытаются под эгидой «защиты спадщины» застройщиков подоить
ничего нового)

В данном случае я могу их понять. Но, представляю, как бы выглядело второе здание, попади оно в руки вильнолюдей.
airmax78
 
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