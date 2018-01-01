Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:2ККЦ: пора становится европейцем и проходить к тому, что вкусы у людей могут быть разные, а не только "Ваши правильные"
я вижу какие вкусы у людей, голосующих гривной за пох и отношение у меня к их вкусам созвучное с ареалом их компактного проживания
зы: цг будут реставрировать - вы предлагаете оставить как есть? вам не нравится проект реконструкции? покажите - обсудим в чем конкретно заключается ваше недовольство?
А при чем тут ПОХ вообще ко мне или там модернизму, а? По ЦГ хочется верить, но подозреваю, что он не просто так горел. В общем, будем посмотреть. А посыл был в другом: по городу (преимущественно в центре) за последние лет 25 снесено или готовится под снос множество "несовковых" домов. Так что дело не в каких-то конкретных эстетических предпочтениях кагбэ.
Пан Цай, бізнес якого пов'язаний з нерухомістю, а щорічний дохід складає близько 150 млн доларів, за пошуки нареченої в Україні заплатив близько 45 тис. доларів. Саме стільки коштувало його річне членство у клубі знайомств Ulove.cn, який в Україні організував інший китайський бізнесмен - Макс Мей. Він живе у Харкові, влаштовує поїздки китайців до України, їхні побачення з українськими жінками і дає поради, як завоювати їхні серця. Пан Цай чотири рази приїздив до України і мав кілька побачень тут, поки не зустрів свою наречену. https://www.bbc.com/ukrainian/features-47017111
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk