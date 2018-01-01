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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:44

  Рыба-сом написав:2ККЦ: пора становится европейцем и проходить к тому, что вкусы у людей могут быть разные, а не только "Ваши правильные" ;)


я вижу какие вкусы у людей, голосующих гривной за пох
и отношение у меня к их вкусам созвучное с ареалом их компактного проживания

зы: цг будут реставрировать - вы предлагаете оставить как есть? вам не нравится проект реконструкции? покажите - обсудим
в чем конкретно заключается ваше недовольство?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:54

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:2ККЦ: пора становится европейцем и проходить к тому, что вкусы у людей могут быть разные, а не только "Ваши правильные" ;)


я вижу какие вкусы у людей, голосующих гривной за пох
и отношение у меня к их вкусам созвучное с ареалом их компактного проживания

зы: цг будут реставрировать - вы предлагаете оставить как есть? вам не нравится проект реконструкции? покажите - обсудим
в чем конкретно заключается ваше недовольство?

А при чем тут ПОХ вообще ко мне или там модернизму, а?
По ЦГ хочется верить, но подозреваю, что он не просто так горел. В общем, будем посмотреть.
А посыл был в другом: по городу (преимущественно в центре) за последние лет 25 снесено или готовится под снос множество "несовковых" домов. Так что дело не в каких-то конкретных эстетических предпочтениях кагбэ.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:40

Пан Цай, бізнес якого пов'язаний з нерухомістю, а щорічний дохід складає близько 150 млн доларів, за пошуки нареченої в Україні заплатив близько 45 тис. доларів.
Саме стільки коштувало його річне членство у клубі знайомств Ulove.cn, який в Україні організував інший китайський бізнесмен - Макс Мей.
Він живе у Харкові, влаштовує поїздки китайців до України, їхні побачення з українськими жінками і дає поради, як завоювати їхні серця.
Пан Цай чотири рази приїздив до України і мав кілька побачень тут, поки не зустрів свою наречену.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47017111Зображення
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:40

  Serg-ik написав:
  hume написав:Почему не из сендвич панелей?

наверное потому, что средняя зимняя температура в Вашингтоне-1-4 градуса мороза

Существенно теплее :wink:
https://pogoda.turtella.ru/USA/Washington/winter/
Широта южнее Батуми
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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