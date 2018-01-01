Додано: Чет 14 лют, 2019 15:14

Первый написав: Зи. Вільнолюди? Нє. До чого вони?



Я хочу шоб не було корупції і всі питання кум порішав. Зи. Вільнолюди? Нє. До чого вони?Я хочу шоб не було корупції і всі питання кум порішав.

Первый, я хочу работающую систему как в Австрии. Например мне тут рассказывают что это просто высокоорганизованное общество не позволяет там на фасад навесить кондей с соплей. И вот такая я, приезжаю, стало жарко летом и я решаю повесить кондей прям на фасад. Далее по вашему происходит следующее, подчеркните нужное:1) весь дом косо на меня смотрит и буквально сразу же мне становится стыдно и я убираю за собой;2) заходит глава их ОСББ и говорит, простите, Вы не вписываетесь в наше понимание мира, просим снять это безобразие с фасада, оплатить восстановление3) приезжает местная полиция наделённая полномочиями выписывать штраф без ссылки на Закон? И меня арестуют за то что я вильнолюдына, а у них так не принято;4) лично мэр на собрании совета выносит на голосование мои проделки.Или всё же немного происходит по-другому? Есть законодательство, есть нарушение, есть наказание.Я хочу всего-то такую же цепочку. И почему у нас "сам де***", а там с высокопоставленных постов люди уходят за проёб, фантастические они там товарищи, точно с другой планеты...