Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Життя - біль. Болить і у Вас, і у тих, з 40ка будов. Критику сприйняли. Будівництво зупинили. Наче ж перемога?
Первый, я ещё раз говорю объяснить парадокс плитку мы видим, а вот начало стройки, тяжёлую технику, кран без разрешений, строителей видим после 2-3 лет работ? В этом вильнолюды виноваты или система не так работает? Не увидеть 1-2 дома ладно кто-то, как-то, кому-то. А не увидеть 40 раз?
Первый написав:Життя - біль. Болить і у Вас, і у тих, з 40ка будов. Критику сприйняли. Будівництво зупинили. Наче ж перемога?
Первый, я ещё раз говорю объяснить парадокс плитку мы видим, а вот начало стройки, тяжёлую технику, кран без разрешений видим после 2-3 лет работ? В этом вильнолюды виноваты или система не так работает?
Система остановила стройку. Нет?
Вільнолюди не винні, адже войцеховський будував за свої:-)
Востаннє редагувалось Первый в Чет 14 лют, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Життя - біль. Болить і у Вас, і у тих, з 40ка будов. Критику сприйняли. Будівництво зупинили. Наче ж перемога?
Первый, я ещё раз говорю объяснить парадокс плитку мы видим, а вот начало стройки, тяжёлую технику, кран без разрешений, строителей видим после 2-3 лет работ? В этом вильнолюды виноваты или система не так работает?
девушка, вы считаете шо система работает отдельно от вильнолюдей?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Життя - біль. Болить і у Вас, і у тих, з 40ка будов. Критику сприйняли. Будівництво зупинили. Наче ж перемога?
Первый, я ещё раз говорю объяснить парадокс плитку мы видим, а вот начало стройки, тяжёлую технику, кран без разрешений, строителей видим после 2-3 лет работ? В этом вильнолюды виноваты или система не так работает?
девушка, вы считаете шо система работает отдельно от вильнолюдей?)
Я считаю, что от технички требовать знаний юриспруденции по строительным нормам и разрешениям перебор, не? Что требовать остекленение балконов под линеечку без ссылок на законодательство как-то не агонь. Давайте с вами дом попробуем построить незаметно в Киеве? Где система даст пробой, вы считаете, что это доярка которая к нам придет виновата что мы 3 года незаметно строим? Или к нам всё же по раньше придут спросить )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 14 лют, 2019 14:42, всього редагувалось 2 разів.
UA написав: В Киеве всё не так уж и плохо. г. Смила, пл. 65,2 м2 - 4760гр.
Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"
Можно сомневаться в адекватности количества энергии. Но сама цена на Гкал - это звиздец!
stm написав:начало стройки, тяжёлую технику, кран без разрешений, строителей видим после 2-3 лет работ? В этом вильнолюды виноваты или система не так работает?
Проблема в том, что Первый неверно понимает термин "вільнолюди". В его понимании это простой человек с небольшим количеством денег , который по бедности купит что-то недорогое в незаконном новострое, зафигачит кондей на фасаде или поставит евробляху в неположенном месте А в реальности? Деньги дают свободу. Думаю спорить никто не будет. У кого денег больше, тот себя чувствует свободнее. По нашей стране это видно отлично. Потому в моём понимании "вільнолюди"-люди с большими деньгами, которые плевать хотели на закон и порядок
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 14 лют, 2019 14:48, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Gastarbaiter написав:Можно сомневаться в адекватности количества энергии. Но сама цена на Гкал - это звиздец!
Так руководитель местной организации по поставке тепла так и сказал: многие отключились от центрального отопления, а расходы на содержание системы-те же. Потому их раскидываем на меньшее количество потребителей и услуга для оставшихся клиентов становится дороже.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
stm написав:Я считаю, что от технички требовать знаний юриспруденции по строительным нормам и разрешениям перебор, не? Что требовать остекленение балконов под линеечку без ссылок на законодательство как-то не агонь. Давайте с вами дом попробуем построить незаметно в Киеве? Где система даст пробой, вы считаете, что это доярка которая к нам придет виновата что мы 3 года незаметно строим? Или к нам всё же по раньше придут спросить )))
Стройте. Посмотрим.
Зараз на землю під нашим будинком накладений арешт. Проводити будь-які будівельні роботи тут заборонено. Ціна ж за квадратний метр у недобудованій другій секції складає 11 тисяч гривень. І люди охоче купують там квартири, прекрасно розуміючи при цьому всі ризики. Їхньої мотивації я не розумію. Але вони впевнені, що цей будинок все одно ніхто не зноситиме, тож “якось воно буде”. Всі вони сподіваються невдовзі заселитися до власного житла. Зараз всі оселі розпродані. Лише дві квартири на останньому поверсі досі порожні.
Зи. Вільнолюди? Нє. До чого вони?
Я хочу шоб не було корупції і всі питання кум порішав.
Serg-ik написав:Проблема в том, что Первый неверно понимает термин "вільнолюди". В его понимании это простой человек с небольшим количеством денег , который по бедности купит что-то недорогое в незаконном новострое, зафигачит кондей на фасаде или поставит евробляху в неположенном месте А в реальности? Деньги дают свободу. Думаю спорить никто не будет. У кого денег больше, тот себя чувствует свободнее. По нашей стране это видно отлично. Потому в моём понимании "вільнолюди"-люди с большими деньгами, которые плевать хотели на закон и порядок
проблема в том шо этот термин неверно понимаете именно вы свободу вильнолюдям дают не деньги, а наплевательское отношение к законам и интересам окружающих и по нашей стране отлично видно куда и к чему это приводит а деньги тут вовсе ни при чем, даже наоборот - чем меньше у вильнолюдыны денег, чем меньше она реализовалась в жизни, тем громче орет шо ей все должны и активнее кладет болт на правила и законы отаке от селяви, сержик
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 14 лют, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.