airmax78 написав:

UA написав:

В Киеве всё не так уж и плохо.

г. Смила, пл. 65,2 м2 - 4760гр. В Киеве всё не так уж и плохо.г. Смила, пл. 65,2 м2 - 4760гр.

Вот, вроде как трагедия. Но мы же не знаем деталей. Может у людей в доме большая часть квартир как те хитрож0пые из Оазиса, поставившие себе счетчики непонятно как и непонятно на что. Или кто-то в подвале/на чердаке отапливается на шарик. Или кто-то пристроил себе пристроечку на первом этаже метров в 300 и греет ее за счет всего дома как 36-метровую квартиру. Много вариантов есть. Но проще вывалить это в тырнет с криком: "Зрада! Шоколадный геноцид украинского народа!"