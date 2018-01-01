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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пля, не могу успокоиться. Чел создал ОСМД и на своем горбу вытащил этот дом из глубочайшей Ж0ПЫ, которую оторви и выбрось, в более-менее дупу, где уже можно жить. И эти твари теперь начинают качать права - типа ничего не знаем, все это должен был сделать застройщик - платить за достройку не собираемся. И тарифы у вас непонятные. Откуда такие берутся?
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кинг, Вы вроде не ограниченных умственных способностей, а ограничиваете коррупцию только взяточничеством.
Скачать бабло из бюджета на свою фирму
Объявить тендер с параметрами, выполнимыми одним участником
Прописать закон так, как выгодно тебе...
....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я об олигархах не писал и не о торговцах мясом. Я о серединке, человеке с деньгами. Это далеко не олигарх.
Назовите последние три места, где Вы видели обоссаные МОПы? Где Вы, блин, лазите???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:42
Можу точно вказати адресу: саме там, де існують електрики, плиточники, парковщики і збирачі склотари з ЗП 1000-1500 дол/міс.
В головах у рожевоокулярників!!!
Там вони й обсцікають модні МОПИ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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