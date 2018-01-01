Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пля, не могу успокоиться. Чел создал ОСМД и на своем горбу вытащил этот дом из глубочайшей Ж0ПЫ, которую оторви и выбрось, в более-менее дупу, где уже можно жить. И эти твари теперь начинают качать права - типа ничего не знаем, все это должен был сделать застройщик - платить за достройку не собираемся. И тарифы у вас непонятные. Откуда такие берутся? https://gordonua.com/news/kiev/v-kieve- ... 51868.html
kingkongovets написав:власть сама себя не коррумпирует, тут как в сексе - нужны двое вильнолюдына торгующая на рынке дает взятку вильнолюдыне из органов власти - и так везде так понятнее? или продолжать разжевывать дальше?
Кинг, Вы вроде не ограниченных умственных способностей, а ограничиваете коррупцию только взяточничеством. Скачать бабло из бюджета на свою фирму Объявить тендер с параметрами, выполнимыми одним участником Прописать закон так, как выгодно тебе... ....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:вас послушать так весь беспредел вокруг творят одни олигархи - паркуются где хотят, ур** фасады, обссыкают мопы, строят мафы и торгуют с земли мясом на остановках хватит уже, надоело
я об олигархах не писал и не о торговцах мясом. Я о серединке, человеке с деньгами. Это далеко не олигарх. Назовите последние три места, где Вы видели обоссаные МОПы? Где Вы, блин, лазите???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав: власть сама себя не коррумпирует, тут как в сексе - нужны двое вильнолюдына торгующая на рынке дает взятку вильнолюдыне из органов власти - и так везде так понятнее? или продолжать разжевывать дальше?
Ну да. Только носителя МВА тут как-то вильнолюдиною не называют. Интересно, кто первый захотел три этажа квартир в новострое, сбушники наверно так и сказали - строй еще, и ты не в накладе и нам будет
kingkongovets написав: власть сама себя не коррумпирует, тут как в сексе - нужны двое вильнолюдына торгующая на рынке дает взятку вильнолюдыне из органов власти - и так везде так понятнее? или продолжать разжевывать дальше?
Ну да. Только носителя МВА тут как-то вильнолюдиною не называют. Интересно, кто первый захотел три этажа квартир в новострое, сбушники наверно так и сказали - строй еще, и ты не в накладе и нам будет
Да с ним бесполезно спорить. В назначении генпрркурора который никого не сажает и торгует уголовными делами тоже виноваты избиратели.
stm написав:Но при этом жить стало лучше? И власть сделала многое для изменений?
жить стало лучше и власть сделала немало если вам кажется шо мало - кто сделал больше? про условия в которых это все происходит тоже не забываем и давайте по существу, а то у вас в основном какой то набор бессвязной рефлексии всегда
stm написав:Но при этом жить стало лучше? И власть сделала многое для изменений?
жить стало лучше и власть сделала немало если вам кажется шо мало - кто сделал больше? про условия в которых это все происходит тоже не забываем и давайте по существу, а то у вас в основном какой то набор бессвязной рефлексии всегда