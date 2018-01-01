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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пля, не могу успокоиться. Чел создал ОСМД и на своем горбу вытащил этот дом из глубочайшей Ж0ПЫ, которую оторви и выбрось, в более-менее дупу, где уже можно жить. И эти твари теперь начинают качать права - типа ничего не знаем, все это должен был сделать застройщик - платить за достройку не собираемся. И тарифы у вас непонятные. Откуда такие берутся?
https://gordonua.com/news/kiev/v-kieve- ... 51868.html
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:власть сама себя не коррумпирует, тут как в сексе - нужны двое
вильнолюдына торгующая на рынке дает взятку вильнолюдыне из органов власти - и так везде
так понятнее? или продолжать разжевывать дальше?

Кинг, Вы вроде не ограниченных умственных способностей, а ограничиваете коррупцию только взяточничеством.
Скачать бабло из бюджета на свою фирму
Объявить тендер с параметрами, выполнимыми одним участником
Прописать закон так, как выгодно тебе...
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"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вас послушать так весь беспредел вокруг творят одни олигархи - паркуются где хотят, ур** фасады, обссыкают мопы, строят мафы и торгуют с земли мясом на остановках
хватит уже, надоело

я об олигархах не писал и не о торговцах мясом. Я о серединке, человеке с деньгами. Это далеко не олигарх.
Назовите последние три места, где Вы видели обоссаные МОПы? Где Вы, блин, лазите???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:08

  kingkongovets написав:
власть сама себя не коррумпирует, тут как в сексе - нужны двое
вильнолюдына торгующая на рынке дает взятку вильнолюдыне из органов власти - и так везде
так понятнее? или продолжать разжевывать дальше?


Ну да. Только носителя МВА тут как-то вильнолюдиною не называют. Интересно, кто первый захотел три этажа квартир в новострое, сбушники наверно так и сказали - строй еще, и ты не в накладе и нам будет :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:03

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
власть сама себя не коррумпирует, тут как в сексе - нужны двое
вильнолюдына торгующая на рынке дает взятку вильнолюдыне из органов власти - и так везде
так понятнее? или продолжать разжевывать дальше?


Ну да. Только носителя МВА тут как-то вильнолюдиною не называют. Интересно, кто первый захотел три этажа квартир в новострое, сбушники наверно так и сказали - строй еще, и ты не в накладе и нам будет :mrgreen:


Да с ним бесполезно спорить.
В назначении генпрркурора который никого не сажает и торгует уголовными делами тоже виноваты избиратели.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк монреаль.

Жестокая жесть

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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:13

  kingkongovets написав:
  stm написав:Но при этом жить стало лучше? И власть сделала многое для изменений?


жить стало лучше и власть сделала немало
если вам кажется шо мало - кто сделал больше?
про условия в которых это все происходит тоже не забываем
и давайте по существу, а то у вас в основном какой то набор бессвязной рефлексии всегда

Кому лучше? По всем опросам хуже
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:19

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  stm написав:Но при этом жить стало лучше? И власть сделала многое для изменений?


жить стало лучше и власть сделала немало
если вам кажется шо мало - кто сделал больше?
про условия в которых это все происходит тоже не забываем
и давайте по существу, а то у вас в основном какой то набор бессвязной рефлексии всегда

Кому лучше? По всем опросам хуже

С этой темой сюдой - Політичні дискусії
Faceless
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