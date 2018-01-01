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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 522523524525

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:25

Де Реус??
Фейслес???
Жека79???

Чому вони мовчать???? Про статки шоферів і електриків, про розквіт економіки, про зростання %% жирів у маслі????


Не до добра їхнє мовчання.
Раніше так заливали, так співали!
Як солов,ї у травневу ніч!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:32

  kingkongovets написав:
Kostia написав:
  kingkongovets написав:
жить стало лучше и власть сделала немало
если вам кажется шо мало - кто сделал больше?
про условия в которых это все происходит тоже не забываем
и давайте по существу, а то у вас в основном какой то набор бессвязной рефлексии всегда

Кому лучше? По всем опросам хуже


«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?

А чем/в чём вам лучше стало?
Vadim V
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