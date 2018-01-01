Де Реус??
Фейслес???
Жека79???
Чому вони мовчать???? Про статки шоферів і електриків, про розквіт економіки, про зростання %% жирів у маслі????
Не до добра їхнє мовчання.
Раніше так заливали, так співали!
Як солов,ї у травневу ніч!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:25
Де Реус??
Фейслес???
Жека79???
Чому вони мовчать???? Про статки шоферів і електриків, про розквіт економіки, про зростання %% жирів у маслі????
Не до добра їхнє мовчання.
Раніше так заливали, так співали!
Як солов,ї у травневу ніч!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:32
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