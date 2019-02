Додано: Чет 14 лют, 2019 20:51





У 2007 році Київрада передала цю територію ТОВ «Господарник» для облаштування рекреаційної зони.



https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/14/go ... h-stavkiv/



зы: це зрада, чи перемога? Господарський суд Києва повернув місту каскад Совських ставківУ 2007 році Київрада передала цю територію ТОВ «Господарник» для облаштування рекреаційної зони.зы: це зрада, чи перемога?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.