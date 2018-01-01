Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: жить стало лучше и власть сделала немало если вам кажется шо мало - кто сделал больше? про условия в которых это все происходит тоже не забываем и давайте по существу, а то у вас в основном какой то набор бессвязной рефлексии всегда
Кому лучше? По всем опросам хуже
«по всем опросам»?) вы серьезно?) вам лично сейчас хуже чем в 14м?
«по всем опросам»?) вы серьезно?) вам лично сейчас хуже чем в 14м?
Те же опросы, по которым зеля лидер гонки. А вообще, спрашивать у украинцев, стало ли им жить лучше - это бесполезное занятие.
А объяснить почему 20км ж/д путей это круче чем Северный поток 2, слабо? Россия загнётся, враг нападет, а мы построим ещё 25 мордоров без документов и обвиним вильнолюдей это и есть движение вперёд? ))) Начхать на Зелю, Юлю, Петю. Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?
kingkongovets написав: «по всем опросам»?) вы серьезно?) вам лично сейчас хуже чем в 14м?
Те же опросы, по которым зеля лидер гонки. А вообще, спрашивать у украинцев, стало ли им жить лучше - это бесполезное занятие.
А объяснить почему 20км ж/д путей это круче чем Северный поток 2, слабо? Россия загнётся, враг нападет, а мы построим ещё 25 мордоров без документов и обвиним вильнолюдей это и есть движение вперёд? ))) Начхать на Зелю, Юлю, Петю. Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?
Разница в обществе. Австрийское построено на главенстве закона. Над всем и всеми, вне зависимости ни от чего. Украинское построено на вере в то, что с помощью денег и связей можно порешать ВСЕ. Как там UA написал: телепон хорошего электрика и сантехника нужно беречь также, ка телепон однокласника, работающего в прокуратуре. Австриец бы вообще не понял о чем речь. Мы - с полуслова. Наше общество - тяжело больное. Возможно - неизлечимо.