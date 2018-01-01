Додано: Чет 14 лют, 2019 21:43

Мне соседи, с которыми мы до посинения спорили что нельзя стеклить балконы, говорили, что это бесполезно, что вот купит у нас в доме кто-то "высокопоставленный" из прокуратуоы, МВД или СБУ или депутат какой, и будет делать все что захочет. Прошел год, никого "высокопоставленного" так и не появилось. Угадайте, кто первый начал стеклить? Правильно, именно те вильнолюди, которые пугали прокурорскими, мвдшными и прочими сбушниками. В этом все наше общество. Это диагноз.