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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:32

  kingkongovets написав:
Kostia написав:
  kingkongovets написав:
жить стало лучше и власть сделала немало
если вам кажется шо мало - кто сделал больше?
про условия в которых это все происходит тоже не забываем
и давайте по существу, а то у вас в основном какой то набор бессвязной рефлексии всегда

Кому лучше? По всем опросам хуже


«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?

А чем/в чём вам лучше стало?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:09

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Кому лучше? По всем опросам хуже


«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?

Те же опросы, по которым зеля лидер гонки. А вообще, спрашивать у украинцев, стало ли им жить лучше - это бесполезное занятие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:18

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Кому лучше? По всем опросам хуже


«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?

Те же опросы, по которым зеля лидер гонки. А вообще, спрашивать у украинцев, стало ли им жить лучше - это бесполезное занятие.

А объяснить почему 20км ж/д путей это круче чем Северный поток 2, слабо? Россия загнётся, враг нападет, а мы построим ещё 25 мордоров без документов и обвиним вильнолюдей это и есть движение вперёд? )))
Начхать на Зелю, Юлю, Петю.
Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господарський суд Києва повернув місту каскад Совських ставків

У 2007 році Київрада передала цю територію ТОВ «Господарник» для облаштування рекреаційної зони.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/14/go ... h-stavkiv/

зы: це зрада, чи перемога?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:55

  kingkongovets написав:Господарський суд Києва повернув місту каскад Совських ставків
У 2007 році Київрада передала цю територію ТОВ «Господарник» для облаштування рекреаційної зони.
https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/14/go ... h-stavkiv/
зы: це зрада, чи перемога?


Решение суда вступило в силу ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:35

  stm написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?

Те же опросы, по которым зеля лидер гонки. А вообще, спрашивать у украинцев, стало ли им жить лучше - это бесполезное занятие.

А объяснить почему 20км ж/д путей это круче чем Северный поток 2, слабо? Россия загнётся, враг нападет, а мы построим ещё 25 мордоров без документов и обвиним вильнолюдей это и есть движение вперёд? )))
Начхать на Зелю, Юлю, Петю.
Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?

Разница в обществе. Австрийское построено на главенстве закона. Над всем и всеми, вне зависимости ни от чего. Украинское построено на вере в то, что с помощью денег и связей можно порешать ВСЕ. Как там UA написал: телепон хорошего электрика и сантехника нужно беречь также, ка телепон однокласника, работающего в прокуратуре.
Австриец бы вообще не понял о чем речь. Мы - с полуслова. Наше общество - тяжело больное. Возможно - неизлечимо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:40

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Кому лучше? По всем опросам хуже


«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?

Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан


ну мы ж на финансовом форуме (с)
а в чем хуже стало? и вообще вы отдаете себе отчет по какому краю мы прошли в 14-15?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне соседи, с которыми мы до посинения спорили что нельзя стеклить балконы, говорили, что это бесполезно, что вот купит у нас в доме кто-то "высокопоставленный" из прокуратуоы, МВД или СБУ или депутат какой, и будет делать все что захочет. Прошел год, никого "высокопоставленного" так и не появилось. Угадайте, кто первый начал стеклить? Правильно, именно те вильнолюди, которые пугали прокурорскими, мвдшными и прочими сбушниками. В этом все наше общество. Это диагноз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Мне соседи, с которыми мы до посинения спорили что нельзя стеклить балконы, говорили, что это бесполезно, что вот купит у нас в доме кто-то "высокопоставленный" из прокуратуоы, МВД или СБУ или депутат какой, и будет делать все что захочет. Прошел год, никого "высокопоставленного" так и не появилось. Угадайте, кто первый начал стеклить? Правильно, именно те вильнолюди, которые пугали прокурорскими, мвдшными и прочими сбушниками. В этом все наше общество. Это диагноз.


вово
и все это под разговоры о коррупции в злочынной владе
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 14 лют, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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