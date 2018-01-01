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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:45

  airmax78 написав:Австриец бы вообще не понял о чем речь. Мы - с полуслова. Наше общество - тяжело больное. Возможно - неизлечимо.

и вы - его часть.
соглашаясь жить в арендованной квартире с кондеем на фасаде.
ладно бы те, кто не моралист и не поучает других, как жить.
но вы, весь такой из себя дартаньян, "нет кондеям не в корзинах"/"нет балконам застеклённым", когда дело доходит до личной рубашонки - становитесь таким же, как и все остальные.
спокойно закрываете глаза и живёте.
нельзя одной жо.пой на двух лошадях сидеть, дядя. седалица не хватит (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:47

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан


ну мы ж на финансовом форуме (с)
а в чем хуже стало? и вообще вы отдаете себе отчет по какому краю мы прошли в 14-15?

В количестве денег, да
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:52

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Кому лучше? По всем опросам хуже


«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?

Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан

Все соцопросы платные. Вы заказываете не соцопрос, а его результат. Кто оплатил соцопрос, тот и определяет какой у соцопроса будет результат. Дальше дело техники: определить где проводить, среди кого, в какое время. Все. Негативный результат получить в разы проще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:59

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Австриец бы вообще не понял о чем речь. Мы - с полуслова. Наше общество - тяжело больное. Возможно - неизлечимо.

и вы - его часть.
соглашаясь жить в арендованной квартире с кондеем на фасаде.
ладно бы те, кто не моралист и не поучает других, как жить.
но вы, весь такой из себя дартаньян, "нет кондеям не в корзинах"/"нет балконам застеклённым", когда дело доходит до личной рубашонки - становитесь таким же, как и все остальные.
спокойно закрываете глаза и живёте.
нельзя одной жо.пой на двух лошадях сидеть, дядя. седалица не хватит (с)

Вы слегка теряете адекватность. Справедливости ради: в этом доме все лоджии остеклены. Корзины для кондеров не предусмотрены.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:00

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан


ну мы ж на финансовом форуме (с)
а в чем хуже стало? и вообще вы отдаете себе отчет по какому краю мы прошли в 14-15?

Да у них память, избирательная.
Помнят про "доллар па восемь", при этом свой нынешний доход (возросший немало) делят именно на 8 и говорят:- Раньше было лучше.
Но при этом забывая вообще про Славянск, Донецк, Луганск, Мариуполь
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 14 лют, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:06

  airmax78 написав:Вы слегка теряете адекватность. Справедливости ради: в этом доме все лоджии остеклены. Корзины для кондеров не предусмотрены.

не важно.
это всё равно, что активно протестовать против бл.ях, а потом спокойно садиться в приехавшее бл.яхо-такси.
говорим, как слепой с глухим.
нет смысла продолжать, Макс, или как вас там на самом деле...
слишком много двуличности, даже с учетом национальной составляющей
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 14 лют, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:07

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан


ну мы ж на финансовом форуме (с)
а в чем хуже стало? и вообще вы отдаете себе отчет по какому краю мы прошли в 14-15?

Да у них память, избирательная.
Помнят про "доллар па восемь", при этом свой нынешний доход делят именно на 8 и говорят:- Раньше было лучше.
Но при этом забывая вообще про Славянск, Донецк, Луганск, Мариуполь

При этом не устают предъявлять человеку, который не дал нам с этого края сорваться. Хотя я на 100% уверен, что будь у них сотая часть капиталов Пороха, большинство из них либо жили бы уже очень далеко от этой страны, либо превратились в типичных фриков-"хозяев жизни", с парковкой на тротуарах, решаловом и этимвсем.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:24

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Вы слегка теряете адекватность. Справедливости ради: в этом доме все лоджии остеклены. Корзины для кондеров не предусмотрены.

не важно.
это всё равно, что активно протестовать против бл.ях, а потом спокойно садиться в приехавшее бл.яхо-такси.
говорим, как слепой с глухим.
нет смысла продолжать, Макс, или как вас там на самом деле...
слишком много двуличности, даже с учетом национальной составляющей

Юра, когда был смысл бороться: как с пенопластом на фасаде в Голосухе, я шел и боролся, тратил время, нервы и деньги. В этом доме борьба была проиграна 18 лет назад. Дома, не обезображенные вильнолюдьми в Киеве, можно посчитать по пальцам двух рук, и то, только благодаря "модным мопам" сданным в последние 5 лет, до этого хватило бы и одной руки. Я конечно большой эстет и законник, но не городской сумасшедший, чтобы искать квартиру под аренду именно в таком доме (да и денег у меня таких нет).
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:57

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:тетрис

Зображення

Вчера проезжал мимо Чикаги. Остановился, вышел чтобы рассмотреть. Офигеть, конечно. Снаружи просто космос какой-то.

напоминает квартал фонарей :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:09

  kingkongovets написав:Господарський суд Києва повернув місту каскад Совських ставків

У 2007 році Київрада передала цю територію ТОВ «Господарник» для облаштування рекреаційної зони.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/14/go ... h-stavkiv/

зы: це зрада, чи перемога?

10 лет побед, я уже прямо ржу. Объясните ещё раз, почему сменить плитку на фасаде = закон действует одинаково, что для Вены что для Киева, отхуярить по 24 этажа 40 домов, с тяжёлой техникой, шумом и незаконным краном а то и не одним, мы допрем за года 3 в лучшем случае??? )))
stm
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