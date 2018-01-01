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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:45
airmax78 написав:
Австриец бы вообще не понял о чем речь. Мы - с полуслова. Наше общество - тяжело больное. Возможно - неизлечимо.
и вы - его часть.
соглашаясь жить в арендованной квартире с кондеем на фасаде.
ладно бы те, кто не моралист и не поучает других, как жить.
но вы, весь такой из себя дартаньян, "нет кондеям не в корзинах"/"нет балконам застеклённым", когда дело доходит до личной рубашонки - становитесь таким же, как и все остальные.
спокойно закрываете глаза и живёте.
нельзя одной жо.пой на двух лошадях сидеть, дядя. седалица не хватит (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:47
kingkongovets написав:
Kostia написав:Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан
ну мы ж на финансовом форуме (с)
а в чем хуже стало? и вообще вы отдаете себе отчет по какому краю мы прошли в 14-15?
В количестве денег, да
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:52
Kostia написав: kingkongovets написав:
Kostia написав:Кому лучше? По всем опросам хуже
«по всем опросам»?)
вы серьезно?)
вам лично сейчас хуже чем в 14м?
Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан
Все соцопросы платные. Вы заказываете не соцопрос, а его результат. Кто оплатил соцопрос, тот и определяет какой у соцопроса будет результат. Дальше дело техники: определить где проводить, среди кого, в какое время. Все. Негативный результат получить в разы проще.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:59
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Австриец бы вообще не понял о чем речь. Мы - с полуслова. Наше общество - тяжело больное. Возможно - неизлечимо.
и вы - его часть.
соглашаясь жить в арендованной квартире с кондеем на фасаде.
ладно бы те, кто не моралист и не поучает других, как жить.
но вы, весь такой из себя дартаньян, "нет кондеям не в корзинах"/"нет балконам застеклённым", когда дело доходит до личной рубашонки - становитесь таким же, как и все остальные.
спокойно закрываете глаза и живёте.
нельзя одной жо.пой на двух лошадях сидеть, дядя. седалица не хватит (с)
Вы слегка теряете адекватность. Справедливости ради: в этом доме все лоджии остеклены. Корзины для кондеров не предусмотрены.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:00
kingkongovets написав:
Kostia написав:Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан
ну мы ж на финансовом форуме (с)
а в чем хуже стало? и вообще вы отдаете себе отчет по какому краю мы прошли в 14-15?
Да у них память, избирательная.
Помнят про "доллар па восемь", при этом свой нынешний доход (возросший немало) делят именно на 8 и говорят:- Раньше было лучше.
Но при этом забывая вообще про Славянск, Донецк, Луганск, Мариуполь
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 14 лют, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:06
airmax78 написав:
Вы слегка теряете адекватность. Справедливости ради: в этом доме все лоджии остеклены. Корзины для кондеров не предусмотрены.
не важно.
это всё равно, что активно протестовать против бл.ях, а потом спокойно садиться в приехавшее бл.яхо-такси.
говорим, как слепой с глухим.
нет смысла продолжать, Макс, или как вас там на самом деле...
слишком много двуличности, даже с учетом национальной составляющей
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Чет 14 лют, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:07
pesikot написав: kingkongovets написав:
Kostia написав:Финансово да, как и огромному большинству украинцев, о чем свидетельствуют соцопросы (не все из них ольгинские), которые намного обьективгее мнения форумчан
ну мы ж на финансовом форуме (с)
а в чем хуже стало? и вообще вы отдаете себе отчет по какому краю мы прошли в 14-15?
Да у них память, избирательная.
Помнят про "доллар па восемь", при этом свой нынешний доход делят именно на 8 и говорят:- Раньше было лучше.
Но при этом забывая вообще про Славянск, Донецк, Луганск, Мариуполь
При этом не устают предъявлять человеку, который не дал нам с этого края сорваться. Хотя я на 100% уверен, что будь у них сотая часть капиталов Пороха, большинство из них либо жили бы уже очень далеко от этой страны, либо превратились в типичных фриков-"хозяев жизни", с парковкой на тротуарах, решаловом и этимвсем.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:24
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Вы слегка теряете адекватность. Справедливости ради: в этом доме все лоджии остеклены. Корзины для кондеров не предусмотрены.
не важно.
это всё равно, что активно протестовать против бл.ях, а потом спокойно садиться в приехавшее бл.яхо-такси.
говорим, как слепой с глухим.
нет смысла продолжать, Макс, или как вас там на самом деле...
слишком много двуличности, даже с учетом национальной составляющей
Юра, когда был смысл бороться: как с пенопластом на фасаде в Голосухе, я шел и боролся, тратил время, нервы и деньги. В этом доме борьба была проиграна 18 лет назад. Дома, не обезображенные вильнолюдьми в Киеве, можно посчитать по пальцам двух рук, и то, только благодаря "модным мопам" сданным в последние 5 лет, до этого хватило бы и одной руки. Я конечно большой эстет и законник, но не городской сумасшедший, чтобы искать квартиру под аренду именно в таком доме (да и денег у меня таких нет).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:09
10 лет побед, я уже прямо ржу. Объясните ещё раз, почему сменить плитку на фасаде = закон действует одинаково, что для Вены что для Киева, отхуярить по 24 этажа 40 домов, с тяжёлой техникой, шумом и незаконным краном а то и не одним, мы допрем за года 3 в лучшем случае??? )))
Причем я согласна на то что Австрияки, идиоты ловят на одного живца, я мы ставим сети и пока 100 тыс. не наберётся сети не поднимаем )))
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