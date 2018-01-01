RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 524525526527

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
9%
8
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:10 лет побед, я уже прямо ржу. Объясните ещё раз, почему сменить плитку на фасаде = закон действует одинаково, что для Вены что для Киева, отхуярить по 24 этажа 40 домов, с тяжёлой техникой, шумом и незаконным краном а то и не одним, мы допрем за года 3 в лучшем случае??? )))


про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?
интересно, шо евреи тогда на форумах писали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 05.06.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:18

  kingkongovets написав:
stm написав:10 лет побед, я уже прямо ржу. Объясните ещё раз, почему сменить плитку на фасаде = закон действует одинаково, что для Вены что для Киева, отхуярить по 24 этажа 40 домов, с тяжёлой техникой, шумом и незаконным краном а то и не одним, мы допрем за года 3 в лучшем случае??? )))


про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?
интересно, шо евреи тогда на форумах писали?

Определенно, теперь я поняла что 40 лет и ни грамма меньше или больше ))) 40-27=13 :) скока? аккурат 3 срока, иначе шо? Закон не будет действовать, ровно как и сейчас )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1618
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:23

  stm написав:40-27=13 :) скока?

смело умножайте результат на 5.
здесь евреи посложнее, прикормились.
потому нет смысла ждать.
или жить спокойно или валить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13633
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1838 раз.
Подякували: 3883 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:30

  kingkongovets написав:про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?
интересно, шо евреи тогда на форумах писали?
Ааа, класс! Писали шо все плохо - манна не такая, давай мясо :)

"...сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает;
ничего нет, только манна в глазах наших." (Чис.11:4-7)
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 06.05.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 524525526527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1313, 1314, 1315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13142 2247751
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 00:37
rjkz
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 6681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.