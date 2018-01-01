|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:14
stm написав:10 лет побед, я уже прямо ржу. Объясните ещё раз, почему сменить плитку на фасаде = закон действует одинаково, что для Вены что для Киева, отхуярить по 24 этажа 40 домов, с тяжёлой техникой, шумом и незаконным краном а то и не одним, мы допрем за года 3 в лучшем случае??? )))
про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?
интересно, шо евреи тогда на форумах писали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 6054
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 853 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:18
kingkongovets написав:
stm написав:10 лет побед, я уже прямо ржу. Объясните ещё раз, почему сменить плитку на фасаде = закон действует одинаково, что для Вены что для Киева, отхуярить по 24 этажа 40 домов, с тяжёлой техникой, шумом и незаконным краном а то и не одним, мы допрем за года 3 в лучшем случае??? )))
про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?
интересно, шо евреи тогда на форумах писали?
Определенно, теперь я поняла что 40 лет и ни грамма меньше или больше ))) 40-27=13
скока? аккурат 3 срока, иначе шо? Закон не будет действовать, ровно как и сейчас )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 1618
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:23
stm написав:
40-27=13
скока?
смело умножайте результат на 5.
здесь евреи посложнее, прикормились.
потому нет смысла ждать.
или жить спокойно или валить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13633
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1838 раз.
- Подякували: 3883 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:30
kingkongovets написав:
про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?
интересно, шо евреи тогда на форумах писали?
Ааа, класс! Писали шо все плохо - манна не такая, давай мясо "...сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает;
ничего нет, только манна в глазах наших." (Чис.11:4-7)
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|