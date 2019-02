Додано: Чет 14 лют, 2019 23:14

stm написав: 10 лет побед, я уже прямо ржу. Объясните ещё раз, почему сменить плитку на фасаде = закон действует одинаково, что для Вены что для Киева, отхуярить по 24 этажа 40 домов, с тяжёлой техникой, шумом и незаконным краном а то и не одним, мы допрем за года 3 в лучшем случае??? )))



про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?

интересно, шо евреи тогда на форумах писали? про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?интересно, шо евреи тогда на форумах писали?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.