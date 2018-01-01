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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 527528529530531>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
9
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:50

  Faceless написав:Пропонується щотижня відкривати дискусію з певного питання. Приймаютья також пропозиції нових тем, опитувань та ін.

Перша тема звучить так:

"За і проти інвестицій у новобудови".
Які переваги й недоліки, ризики інвестування у новобудови - порівняно з вторинкою та фінансовими інструментами - як довгострокові (оренда), так і короткострокові (перепродаж). Перспективні об'єкти для інвестування у 2019 році.

Наприкінці тижня буде озвучена нова тема. Якщо хтось не висловився, але має що сказати - не соромтесь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:50

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:[quote="4582893:Yuri_T"
и вы - его часть.
соглашаясь жить в арендованной квартире с кондеем на фасаде.
ладно бы те, кто не моралист и не поучает других, как жить.
но вы, весь такой из себя дартаньян, "нет кондеям не в корзинах"/"нет балконам застеклённым", когда дело доходит до личной рубашонки - становитесь таким же, как и все остальные.
спокойно закрываете глаза и живёте.
нельзя одной жо.пой на двух лошадях сидеть, дядя. седалица не хватит (с)[/quote
Вы слегка теряете адекватность. Справедливости ради: в этом доме все лоджии остеклены. Корзины для кондеров не предусмотрены.

Т.е. логика такая: дождаться пока большинство соседей-вильнолюдей сделают балконы с выносом, кондеи в хаотичном порядке, латочное утепление, пакеты с мусором в подъезде будут оставлять, и тогда - Вы можете делать то же самое, но уже не как жлоб-вильнолюдына, а под соусом "тут уже было насерано"? :mrgreen:

Не надо переваливать с больной головы на здоровую. Когда речь идет о моей собственности (пусть и коллективной), когда речь идет о нарушении МОИХ прав, как совладельца многоквартирного дома - я борюсь ВСЕМИ доступными мне способами. Унуноктий не даст соврать. Когда речь идет о съемном жилье в котором я живу на птичьих правах, в доме, который вильнолюди начали ипашить в полный рост 18 лет назад и не прекращали все эти 18 лет - о какой нах борьбе может идти речь? Там теперь расстеклив балкон ты нанесешь больший вред внешнему виду дома.

Самое противное, что эти предъявы мне пишут диванные теоретики в этом вопросе.

Это то же самое, что с инвестициями в уко-дома: это ж не я такое построил, да?
Сняли б в кошерном доме.
Зачем жить в галюшнике среди вильнолюдей и страдать?
Предъяв нет, есть на лицо когнитивный диссонанс.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:58

  Puente написав:Чесно кажучи - по всім гілкам , форумам і порталам - масові претензії до діючої влади ... Причому просто претензії - "все погано і нічого не робиться" . Чому немає претензій масових до судової влади взагалі і конкретно ? Чому немає претензій до відсутності "четвертої" влади ? Чому ніхто нічого з обіцянок не аналізує - чи взагалі можливо виконання такого ? Хоч насправді ніхто і нічого особливо і не обіцяє з конкретикою ... Чому у нас по-простому - навіть страйків немає ніяких ? ( Шахтарі не рахуються - вони ніколи і нікому не цікаві ) Он в США - страйки вчителів , в Бельгії - транспорт , в Берліні - теж транспорт (буквально сьогодні) ...

Я думаю, що загалом народ не вірить у якісь суттєві можливості щось покращити через вибори чи там страйки. Якби таке відчуття було, то рейтинги кандидатів були б зовсім іншими чи вже на вулиці майдани б були.
А так, це все тут скоріше як невдоволення та "скиглення" (до речі, пам'ятаєте звідки це?) робітника, який кляне начальство, роботу і життя взагалі, але кожен день покірно йде "на проізводство", бо не бачить альтернативи.
Десь так.
Чи Ви думаєте, на рфних форумах немає постійних "зрад" навіть серед путіністів?
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 15 лют, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:58

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Т.е. логика такая: дождаться пока большинство соседей-вильнолюдей сделают балконы с выносом, кондеи в хаотичном порядке, латочное утепление, пакеты с мусором в подъезде будут оставлять, и тогда - Вы можете делать то же самое, но уже не как жлоб-вильнолюдына, а под соусом "тут уже было насерано"? :mrgreen:

Не надо переваливать с больной головы на здоровую. Когда речь идет о моей собственности (пусть и коллективной), когда речь идет о нарушении МОИХ прав, как совладельца многоквартирного дома - я борюсь ВСЕМИ доступными мне способами. Унуноктий не даст соврать. Когда речь идет о съемном жилье в котором я живу на птичьих правах, в доме, который вильнолюди начали ипашить в полный рост 18 лет назад и не прекращали все эти 18 лет - о какой нах борьбе может идти речь? Там теперь расстеклив балкон ты нанесешь больший вред внешнему виду дома.

Самое противное, что эти предъявы мне пишут диванные теоретики в этом вопросе.

Это то же самое, что с инвестициями в уко-дома: это ж не я такое построил, да?
Сняли б в кошерном доме.
Зачем жить в галюшнике среди вильнолюдей и страдать?
Предъяв нет, есть на лицо когнитивный диссонанс.

Подхватили у Юры эстафетную палочку демагога.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:01

  vhata написав:
  kingkongovets написав:про моисея и путешествие по пустыне в течение 40ка лет шонить слышали?
интересно, шо евреи тогда на форумах писали?
Ааа, класс! Писали шо все плохо - манна не такая, давай мясо :)

"...сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает;
ничего нет, только манна в глазах наших." (Чис.11:4-7)



:D
Ничего не меняется под небом этим голубым
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Подхватили у Юры эстафету демагога.

Знаете, кто такой демагог?
Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".
То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:10

  Faceless написав:Много кто вписывался, градус на том и держался, что рыгофилов было предостаточно

естественно.
кстати, многие ребята, писавшие здесь много лет и топившие тогда за овощей, ушли или остались читателями.
а конговец, при всём уважении, просто запамятовал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:12

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Подхватили у Юры эстафету демагога.

Знаете, кто такой демагог?
Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".
То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)

В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 15 лют, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я в шоке от этой тупости
когда янык с бандой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались
когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию

Справедивости ради: Янык грабил бюджет ( в его понятии-общак) отжимал бизнес целиком или через "площадки, за 10-12% от оборота. Собственники бизнеса -это несколько сотен тысяч людей, Крупного, среднего-и того меньше. Эти пытались кричать, поодиночке. Но многие боялись, потому что СБУ, Прокуратура, суды и проста крепкие парни-железный аргумент.
При этом Янык и команда понимали, что "лохторат" надо задабривать и цена на газ, энергию, продукты стояли на месте.
Да, ПАПа отжал бизнес тоже, через девал и падение банков. Но теперь отжимают всё население, каждую семью...
Власть, конечно, отразила агрессию. Только она помогала её отражать, отражали мужики с яйками, власть намного позже подключилась. Забыли про добробаты и волонтёров?
Цену избежания дефолта мы еще не просмаковали: не отданы кредиты, тема облигаций под национализацию Привата не завершена, не погашены отсрочки Яресько...Впереди еще много всего. Нам дали передохнУть, а не передОхнуть...


Глянул цены Харькова, откуда Vlad 442. Там цены на советские трёшки по цене киевских однушек. Наверное Влад искусал все локти и потому свалил с темы форума
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 15 лют, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:13

  Рыба-сом написав:....Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)

да этот фантаст тут годами, нарезая одесские понты, кормит новомодными ништячками читателей.
баки забивает, чтобы первым было удобнее работать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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