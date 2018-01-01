Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:13

kingkongovets написав: я в шоке от этой тупости

когда янык с бандой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались

когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию я в шоке от этой тупостикогда янык с бандой грабили страну они молчали и о коррупции не заикалиськогда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию

Справедивости ради: Янык грабил бюджет ( в его понятии-общак) отжимал бизнес целиком или через "площадки, за 10-12% от оборота. Собственники бизнеса -это несколько сотен тысяч людей, Крупного, среднего-и того меньше. Эти пытались кричать, поодиночке. Но многие боялись, потому что СБУ, Прокуратура, суды и проста крепкие парни-железный аргумент.При этом Янык и команда понимали, что "лохторат" надо задабривать и цена на газ, энергию, продукты стояли на месте.Да, ПАПа отжал бизнес тоже, через девал и падение банков. Но теперь отжимают всё население, каждую семью...Власть, конечно, отразила агрессию. Только она помогала её отражать, отражали мужики с яйками, власть намного позже подключилась. Забыли про добробаты и волонтёров?Цену избежания дефолта мы еще не просмаковали: не отданы кредиты, тема облигаций под национализацию Привата не завершена, не погашены отсрочки Яресько...Впереди еще много всего. Нам дали передохнУть, а не передОхнуть...Глянул цены Харькова, откуда Vlad 442. Там цены на советские трёшки по цене киевских однушек. Наверное Влад искусал все локти и потому свалил с темы форума