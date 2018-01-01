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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 528529530531>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
9
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:17

Рыба-сом
В каждом из нас сидит вильночувачок.
Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.
Тут с ним проще бороться.
Но когда это влияет на карман, он куда активнее.
Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.
Мне не нравится.
Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.
99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:18

  Yuri_T написав:
  Рыба-сом написав:....Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)

да этот фантаст тут годами, нарезая одесские понты, кормит новомодными ништячками читателей.
баки забивает, чтобы первым было удобнее работать.

Справделивости ради, те, кто внимательно читал Первого, за последние 3-4 года, не особо напрягаясь (физически), могли +/- удвоить свои вложения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Подхватили у Юры эстафету демагога.

Знаете, кто такой демагог?
Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".
То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)

В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?


так я не понял - на голосеевской 13 уже есть барельеф с профилями этих героев?
про их эпичный самоотверженный подвиг должны знать потомки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:23

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Подхватили у Юры эстафету демагога.

Знаете, кто такой демагог?
Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".
То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)

В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?

Сортируют мусор, не покупаю уко-дома и мордоры, не делал латочного утепления, всегда получал сугубо белую з/п... а что именно Вам интересно? :)
Смотрите, Вы так и не поняли, о чём, собственно, речь.
Допустим, если б я поливал говном Навигатор или Мордор, а потом купил или арендовал там квартиру, то всем было бы смешно: получается, не всё там так ужасно, и чего тогда было фе высказывать?
Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.
То же и с Вами: кроме 10 или скольки там ЖК в Киеве - всё шлак, но Ваш же опыт показывает, что и в шлаке можно спокойно жить. Значит, и к Вашим страстным обличениями "шлака" можно не так уж серьезно относиться :)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:25

  airmax78 написав:...но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом...

смотрим всю ночь интер, а завтра рассказываем, что интер гвно.
вот и все убеждения.
бл.ха гвно, но я сегодня поеду на бл.хе.
стеклить нельзя, но я буду жить в застеклённом.
кондей нельзя, но пусть будет, включу летом.
фин.мон обязан работать, но я понесу черный нал и меня не спросят. люблю профи.

эти люди везде. но большинство из них тихо молчат в тряпочку, в отличии от...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:28

  Type1 написав:Рыба-сом
В каждом из нас сидит вильночувачок.
Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.
Тут с ним проще бороться.
Но когда это влияет на карман, он куда активнее.
Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.
Мне не нравится.
Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.
99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.

Не совсем так. Когда ты рванул на красный свет - это на 100% твоя ответственность. КОгда твой арендодатель не платит налоги - это на 100% ответственность твоего арендодателя. Когда ты остеклил балкон и нахлобучил свой кондер на фасад - это на 100% твоя ответственность. Когда это сделал твой арендодатель - это на 100% его ответственность. Каждый должен отвечать за себя.
НО когда фасад начал портить твой сосед, в доме, в котором ТЫ владеешь квартирой, а ты поворчал и ничего не сделал - это уже не только ответственность соседа, но и твоя. Потому что ты мог защитить свои права, но решил не связываться.
P.S. Хотя честно скажу - бороться с этим в нашей стране - это задача для Дон Кихотов. Эта страна - для вильнолюдей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:30

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:я в шоке от этой тупости
когда янык с бандой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались
когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию

Справедивости ради: Янык грабил бюджет ( в его понятии-общак) отжимал бизнес целиком или через "площадки, за 10-12% от оборота. Собственники бизнеса -это несколько сотен тысяч людей, Крупного, среднего-и того меньше. Эти пытались кричать, поодиночке. Но многие боялись, потому что СБУ, Прокуратура, суды и проста крепкие парни-железный аргумент.
При этом Янык и команда понимали, что "лохторат" надо задабривать и цена на газ, энергию, продукты стояли на месте.
Да, ПАПа отжал бизнес тоже, через девал и падение банков. Но теперь отжимают всё население, каждую семью...
Власть, конечно, отразила агрессию. Только она помогала её отражать, отражали мужики с яйками, власть намного позже подключилась. Забыли про добробаты и волонтёров?
Цену избежания дефолта мы еще не просмаковали: не отданы кредиты, тема облигаций под национализацию Привата не завершена, не погашены отсрочки Яресько...Впереди еще много всего. Нам дали передохнУть, а не передОхнуть...


Глянул цены Харькова, откуда Vlad 442. Там цены на советские трёшки по цене киевских однушек. Наверное Влад искусал все локти и потому свалил с темы форума

Сержик, при Яныке вообще был беспросвет, в смысле даже никакой надежды на качественные изменения, в лучшем случае стагнация или меедленная деградация. Я хорошо помню те настроения. Помню, как с 2012 мониторил ЗВР и высчитывал, когда же будет обвал гривны (кстати, эта была причина, почему я хотел, чтоб майдан был позже: чтоб курс бомбанул у папиредников, без съездов на майданы и т.п.)
Волонтеры - это хорошо, но у них возможности совсем не те. Дейнега в 2017 ЕМНИП признавал, что всех денег волонтеров не хватило бы даже чтоб одеть всю армию в берцы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.

Что Вам не понятно? Что я предпочитаю в таком жить за арендную плату, а не покупать такое в собственность? Или то, что у меня нет денег на покупку трёшки, где все комнаты 15+ метров?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:35

  airmax78 написав:
  Type1 написав:Рыба-сом
В каждом из нас сидит вильночувачок.
Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.
Тут с ним проще бороться.
Но когда это влияет на карман, он куда активнее.
Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.
Мне не нравится.
Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.
99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.

Не совсем так. Когда ты рванул на красный свет - это на 100% твоя ответственность. КОгда твой арендодатель не платит налоги - это на 100% ответственность твоего арендодателя. Когда ты остеклил балкон и нахлобучил свой кондер на фасад - это на 100% твоя ответственность. Когда это сделал твой арендодатель - это на 100% его ответственность. Каждый должен отвечать за себя.
НО когда фасад начал портить твой сосед, в доме, в котором ТЫ владеешь квартирой, а ты поворчал и ничего не сделал - это уже не только ответственность соседа, но и твоя. Потому что ты мог защитить свои права, но решил не связываться.
P.S. Хотя честно скажу - бороться с этим в нашей стране - это задача для Дон Кихотов. Эта страна - для вильнолюдей.

Ага...моя свобода не повинна бути протизаконна. З цим ми повинні навчитись жити.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Волонтеры - это хорошо, но у них возможности совсем не те. Дейнега в 2017 ЕМНИП признавал, что всех денег волонтеров не хватило бы даже чтоб одеть всю армию в берцы.


https://zn.ua/internal/dvesti-desyat-dn ... 8377_.html
По всей стране на территории военных городков должны были вырасти новенькие однотипные двухэтажные здания с одинаковой внутренней отделкой, начиная от цвета обоев и заканчивая белой занавеской в душевой.

Строительство 184 зданий на 23 тыс. мест должно было продемонстрировать заботу власти о контрактниках, показать новые социальные стандарты, а также способность быстро и эффективно решать поставленные задачи. О масштабности проекта, на реализацию которого было предусмотрено 2,3 млрд грн, чиновники Минобороны заявляли во всеуслышание. Однако грандиозного новоселья не получилось. И в ближайшее время, похоже, не предвидится.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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