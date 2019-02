Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:20

airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав: Подхватили у Юры эстафету демагога. Подхватили у Юры эстафету демагога.

Знаете, кто такой демагог?

Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".

Знаете, кто такой демагог?

Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".

То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить

В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?



так я не понял - на голосеевской 13 уже есть барельеф с профилями этих героев?

так я не понял - на голосеевской 13 уже есть барельеф с профилями этих героев?

про их эпичный самоотверженный подвиг должны знать потомки

