Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом В каждом из нас сидит вильночувачок. Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет. Тут с ним проще бороться. Но когда это влияет на карман, он куда активнее. Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги. Мне не нравится. Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах. 99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
airmax78 написав:Подхватили у Юры эстафету демагога.
Знаете, кто такой демагог? Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая". То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить
В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?
так я не понял - на голосеевской 13 уже есть барельеф с профилями этих героев? про их эпичный самоотверженный подвиг должны знать потомки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Подхватили у Юры эстафету демагога.
Знаете, кто такой демагог? Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая". То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить
В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?
Сортируют мусор, не покупаю уко-дома и мордоры, не делал латочного утепления, всегда получал сугубо белую з/п... а что именно Вам интересно? Смотрите, Вы так и не поняли, о чём, собственно, речь. Допустим, если б я поливал говном Навигатор или Мордор, а потом купил или арендовал там квартиру, то всем было бы смешно: получается, не всё там так ужасно, и чего тогда было фе высказывать? Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно. То же и с Вами: кроме 10 или скольки там ЖК в Киеве - всё шлак, но Ваш же опыт показывает, что и в шлаке можно спокойно жить. Значит, и к Вашим страстным обличениями "шлака" можно не так уж серьезно относиться
airmax78 написав:...но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом...
смотрим всю ночь интер, а завтра рассказываем, что интер гвно. вот и все убеждения. бл.ха гвно, но я сегодня поеду на бл.хе. стеклить нельзя, но я буду жить в застеклённом. кондей нельзя, но пусть будет, включу летом. фин.мон обязан работать, но я понесу черный нал и меня не спросят. люблю профи.
эти люди везде. но большинство из них тихо молчат в тряпочку, в отличии от...
Type1 написав:Рыба-сом В каждом из нас сидит вильночувачок. Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет. Тут с ним проще бороться. Но когда это влияет на карман, он куда активнее. Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги. Мне не нравится. Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах. 99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
Не совсем так. Когда ты рванул на красный свет - это на 100% твоя ответственность. КОгда твой арендодатель не платит налоги - это на 100% ответственность твоего арендодателя. Когда ты остеклил балкон и нахлобучил свой кондер на фасад - это на 100% твоя ответственность. Когда это сделал твой арендодатель - это на 100% его ответственность. Каждый должен отвечать за себя. НО когда фасад начал портить твой сосед, в доме, в котором ТЫ владеешь квартирой, а ты поворчал и ничего не сделал - это уже не только ответственность соседа, но и твоя. Потому что ты мог защитить свои права, но решил не связываться. P.S. Хотя честно скажу - бороться с этим в нашей стране - это задача для Дон Кихотов. Эта страна - для вильнолюдей.
kingkongovets написав:я в шоке от этой тупости когда янык с бандой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию
Справедивости ради: Янык грабил бюджет ( в его понятии-общак) отжимал бизнес целиком или через "площадки, за 10-12% от оборота. Собственники бизнеса -это несколько сотен тысяч людей, Крупного, среднего-и того меньше. Эти пытались кричать, поодиночке. Но многие боялись, потому что СБУ, Прокуратура, суды и проста крепкие парни-железный аргумент. При этом Янык и команда понимали, что "лохторат" надо задабривать и цена на газ, энергию, продукты стояли на месте. Да, ПАПа отжал бизнес тоже, через девал и падение банков. Но теперь отжимают всё население, каждую семью... Власть, конечно, отразила агрессию. Только она помогала её отражать, отражали мужики с яйками, власть намного позже подключилась. Забыли про добробаты и волонтёров? Цену избежания дефолта мы еще не просмаковали: не отданы кредиты, тема облигаций под национализацию Привата не завершена, не погашены отсрочки Яресько...Впереди еще много всего. Нам дали передохнУть, а не передОхнуть...
Глянул цены Харькова, откуда Vlad 442. Там цены на советские трёшки по цене киевских однушек. Наверное Влад искусал все локти и потому свалил с темы форума
Сержик, при Яныке вообще был беспросвет, в смысле даже никакой надежды на качественные изменения, в лучшем случае стагнация или меедленная деградация. Я хорошо помню те настроения. Помню, как с 2012 мониторил ЗВР и высчитывал, когда же будет обвал гривны (кстати, эта была причина, почему я хотел, чтоб майдан был позже: чтоб курс бомбанул у папиредников, без съездов на майданы и т.п.) Волонтеры - это хорошо, но у них возможности совсем не те. Дейнега в 2017 ЕМНИП признавал, что всех денег волонтеров не хватило бы даже чтоб одеть всю армию в берцы.
Type1 написав:Рыба-сом В каждом из нас сидит вильночувачок. Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет. Тут с ним проще бороться. Но когда это влияет на карман, он куда активнее. Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги. Мне не нравится. Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах. 99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
Не совсем так. Когда ты рванул на красный свет - это на 100% твоя ответственность. КОгда твой арендодатель не платит налоги - это на 100% ответственность твоего арендодателя. Когда ты остеклил балкон и нахлобучил свой кондер на фасад - это на 100% твоя ответственность. Когда это сделал твой арендодатель - это на 100% его ответственность. Каждый должен отвечать за себя. НО когда фасад начал портить твой сосед, в доме, в котором ТЫ владеешь квартирой, а ты поворчал и ничего не сделал - это уже не только ответственность соседа, но и твоя. Потому что ты мог защитить свои права, но решил не связываться. P.S. Хотя честно скажу - бороться с этим в нашей стране - это задача для Дон Кихотов. Эта страна - для вильнолюдей.
Ага...моя свобода не повинна бути протизаконна. З цим ми повинні навчитись жити.
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Строительство 184 зданий на 23 тыс. мест должно было продемонстрировать заботу власти о контрактниках, показать новые социальные стандарты, а также способность быстро и эффективно решать поставленные задачи. О масштабности проекта, на реализацию которого было предусмотрено 2,3 млрд грн, чиновники Минобороны заявляли во всеуслышание. Однако грандиозного новоселья не получилось. И в ближайшее время, похоже, не предвидится.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери