Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:23

airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав: Подхватили у Юры эстафету демагога. Подхватили у Юры эстафету демагога.

Знаете, кто такой демагог?

Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".

То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить Знаете, кто такой демагог?Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить

В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы? В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?

Сортируют мусор, не покупаю уко-дома и мордоры, не делал латочного утепления, всегда получал сугубо белую з/п... а что именно Вам интересно?Смотрите, Вы так и не поняли, о чём, собственно, речь.Допустим, если б я поливал говном Навигатор или Мордор, а потом купил или арендовал там квартиру, то всем было бы смешно: получается, не всё там так ужасно, и чего тогда было фе высказывать?Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.То же и с Вами: кроме 10 или скольки там ЖК в Киеве - всё шлак, но Ваш же опыт показывает, что и в шлаке можно спокойно жить. Значит, и к Вашим страстным обличениями "шлака" можно не так уж серьезно относиться