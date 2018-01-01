airmax78 написав: В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы? В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?

Сортируют мусор, не покупаю уко-дома и мордоры, не делал латочного утепления, всегда получал сугубо белую з/п... а что именно Вам интересно?Смотрите, Вы так и не поняли, о чём, собственно, речь.Допустим, если б я поливал говном Навигатор или Мордор, а потом купил или арендовал там квартиру, то всем было бы смешно: получается, не всё там так ужасно, и чего тогда было фе высказывать?Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.То же и с Вами: кроме 10 или скольки там ЖК в Киеве - всё шлак, но Ваш же опыт показывает, что и в шлаке можно спокойно жить. Значит, и к Вашим страстным обличениями "шлака" можно не так уж серьезно относиться