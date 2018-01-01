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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:37
airmax78 написав: Type1 написав:Рыба-сом
В каждом из нас сидит вильночувачок.
Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.
Тут с ним проще бороться.
Но когда это влияет на карман, он куда активнее.
Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.
Мне не нравится.
Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.
99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
Не совсем так. Когда ты рванул на красный свет - это на 100% твоя ответственность. КОгда твой арендодатель не платит налоги - это на 100% ответственность твоего арендодателя. Когда ты остеклил балкон и нахлобучил свой кондер на фасад - это на 100% твоя ответственность. Когда это сделал твой арендодатель - это на 100% его ответственность. Каждый должен отвечать за себя.
НО когда фасад начал портить твой сосед, в доме, в котором ТЫ владеешь квартирой, а ты поворчал и ничего не сделал - это уже не только ответственность соседа, но и твоя. Потому что ты мог защитить свои права, но решил не связываться.
P.S. Хотя честно скажу - бороться с этим в нашей стране - это задача для Дон Кихотов. Эта страна - для вильнолюдей.
А почему все хотели срать на Закон? Может потому, что Власти не выполняют какую-то из функций? Наверное неееет, потому что просто вильночеловеки ))) и их уменьшение абсолютно не зависит от законодательно-исполнительной системы государства, 100% )))
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:37
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?
Сортируют мусор, не покупаю уко-дома и мордоры, не делал латочного утепления, всегда получал сугубо белую з/п... а что именно Вам интересно?
Смотрите, Вы так и не поняли, о чём, собственно, речь.
Допустим, если б я поливал говном Навигатор или Мордор, а потом купил или арендовал там квартиру, то всем было бы смешно: получается, не всё там так ужасно, и чего тогда было фе высказывать?
Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.
То же и с Вами: кроме 10 или скольки там ЖК в Киеве - всё шлак, но Ваш же опыт показывает, что и в шлаке можно спокойно жить. Значит, и к Вашим страстным обличениями "шлака" можно не так уж серьезно относиться
Это все само собой разумеющееся - пассивное поведение нормального человека. Расскажите о своей активной позиции. Критиковать - легко. Нет ничего проще. Что реально делали, чтобы изменить то, что вы критикуете?
PS Если бы в Киеве нельзя было бы жить в шлаке - город бы вымер. Идея в том, что нельзя превращать в шлак новые дома - то, что еще не успели превратить в шлак. Вы с Юрой стоите на позиции, что если очень хочется - то можно и пох. Я, там где могу - пытаюсь бороться. Вот и вся разница.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:38
Serg-ik написав: Рыба-сом написав:
Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.
Что Вам не понятно? Что я предпочитаю в таком жить за арендную плату, а не покупать такое в собственность? Или то, что у меня нет денег на покупку трёшки, где все комнаты 15+ метров?
непонятно почему вы предпочитаете выбрасывать деньги в пустоту, живя в неустраивающих вас комнатах
то же самое шо и макс - ситуативное колебание стоимости квартиры в сторону уменьшения его пугает больше, чем безвозвратные потери на аренду
но это чистая рефлексия - продолжайте и дальше в том же духе, нам нужны ваши деньги)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:39
airmax78 написав: Type1 написав:Рыба-сом
В каждом из нас сидит вильночувачок.
Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.
Тут с ним проще бороться.
Но когда это влияет на карман, он куда активнее.
Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.
Мне не нравится.
Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.
99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
Не совсем так. Когда ты рванул на красный свет - это на 100% твоя ответственность. КОгда твой арендодатель не платит налоги - это на 100% ответственность твоего арендодателя. Когда ты остеклил балкон и нахлобучил свой кондер на фасад - это на 100% твоя ответственность. Когда это сделал твой арендодатель - это на 100% его ответственность. Каждый должен отвечать за себя.
НО когда фасад начал портить твой сосед, в доме, в котором ТЫ владеешь квартирой, а ты поворчал и ничего не сделал - это уже не только ответственность соседа, но и твоя. Потому что ты мог защитить свои права, но решил не связываться.
P.S. Хотя честно скажу - бороться с этим в нашей стране - это задача для Дон Кихотов. Эта страна - для вильнолюдей.
Когда ты выбираешь арендодателя, который не платит налоги, ты его действия поощряешь денюшкой. Так что, тут не соглашусь. Просто подождать 30сек на светофоре для меня проще, чем заплатить на 20% больше за аренду квартиры.
Вильнолюди без особых сложностей приспосабливаются к новым условиям жизни. Да сначала возмущаются. Но в итоге... Помню, как я возмущался, что убрали залы для курения. Теперь меня возмущают бары, где нет отдельного зала для кальянщиков и они курят в зале общем зале. А то, что нельзя достать сигарету и покурить не отвлекаясь от просмотра футбольного матча в пабе, теперь никого особо не раздражает. Вильнолюди привыкли и живут в новой реальности.
Всего лишь создать правила, заставить их соблюдать и контролировать.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:40
stm написав:
А почему все хотели срать на Закон? Может потому, что Власти не выполняют какую-то из функций? Наверное неееет, потому что просто вильночеловеки ))) и их уменьшение абсолютно не зависит от законодательно-исполнительной системы государства, 100% )))
блондинко, включите наконец мозг и попытайтесь понять откуда берется эта самая "власть"?
какие вильночеловеки рожают и воспитывают тех кого такие же вильночеловеки впоследствии избирают?
какой то запредельный патернализм и инфантилизм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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