Serg-ik написав: Рыба-сом написав: Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно. Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.

Что Вам не понятно? Что я предпочитаю в таком жить за арендную плату, а не покупать такое в собственность? Или то, что у меня нет денег на покупку трёшки, где все комнаты 15+ метров? Что Вам не понятно? Что я предпочитаю в таком жить за арендную плату, а не покупать такое в собственность? Или то, что у меня нет денег на покупку трёшки, где все комнаты 15+ метров?



непонятно почему вы предпочитаете выбрасывать деньги в пустоту, живя в неустраивающих вас комнатах

то же самое шо и макс - ситуативное колебание стоимости квартиры в сторону уменьшения его пугает больше, чем безвозвратные потери на аренду

но это чистая рефлексия - продолжайте и дальше в том же духе, нам нужны ваши деньги) непонятно почему вы предпочитаете выбрасывать деньги в пустоту, живя в неустраивающих вас комнатахто же самое шо и макс - ситуативное колебание стоимости квартиры в сторону уменьшения его пугает больше, чем безвозвратные потери на арендуно это чистая рефлексия - продолжайте и дальше в том же духе, нам нужны ваши деньги)

