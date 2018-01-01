Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Type1 написав:Я не блондин, но тоже туповат. Когда я голосовал за Порошенко, его партию в Раду, я ждал выполнения их программы (ладно, не ждал, надеялся). Контроля за выполнением существующего законодательства. Когда Мосийчука, после заснятого материала, как он брал взятку, выпустили, оказался виноват я? За кого мне нужно было проголосовать, чтобы он сел? Что должен сделать человек, который не дает взятки, чтобы людей дающих и берущих взятки садили?
поблагодарите тех, кто голосовал за самопомич, рпл, бют и рыгов, потому шо для того шоп получать их голоса на голосованиях приходится с ними торговаться, идти на уступки (дада, те самые "договорняки", из которых и состоит риал политика), назначать на ключевые должности их ставленников и так далее хотя и в самом блоке порошенка му*** хватает - не без того у нас отрицательный отбор - выживают не самые умные и достойные, а самые сильные и хитрые селяви
можно сидеть в говне и постоянно жаловаться на жизнь, а можно "начать с себя" каждый для себя решает сам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.
Что Вам не понятно? Что я предпочитаю в таком жить за арендную плату, а не покупать такое в собственность? Или то, что у меня нет денег на покупку трёшки, где все комнаты 15+ метров?
В таких случаях моя жена говорит "вернись на землю, живи по средствам, а то можно всю жизнь мечтать". Если есть перспектива в парадиз въехать - это одно, а если всю жизнь де-факто прожить в "некошере" на птичьих правах с прихотями арендодателя - это другое. Всё ИМнХО
airmax78 написав:...Вы с Юрой стоите на позиции, что если очень хочется - то можно и пох.
не нужно фантазий. вам здесь который месяц показывают ваши собственные факапы и мягко просят поменьше разливаться соловьём о недостатках людей, с которыми вам приходится жить. потому что вы ничем от окружающих не отличаетесь, как оказалось. точно такой же вильнолюдь.
Это прием, широко используемый политтехнологами. Когда нужно дискредитировать человека: достаточно зацепиться за что угодно (если не за что зацепиться - можно придумать повод), раздуть это, измазать человека в г0вне и поставить в один ряд с реальными г0внюками словами - ВСЕОДИНАКОВЫЕ. Нет, Юра, не все одинаковые. И на набившем аскомину примере: одни ипашат фасад, вторые спокойно на это смотрят, в лучшем случае бурчат, третьи с этим борятся. И эти три категории НЕ одинаковые.
stm написав:Блондинко в отличии от нашего героя точно знает где копать. Система не работает - это факт. Количество вильнолюдей не растет само по-себе. Правовое государство не рассказывает как Вы шо НАБУ всё знает, но пока ничего не делает бо распоряжения небыло )))))) Блондинку вот недавиче тоже обвинили в агрессии когда она открыла положение, прочитала вслух что там написано...)))
я вам вчера не просто так про моисея и сорокалетний поход по пустыне напомнил там идти то было недалеко, но нужно было шоп во время этого похода умер последний раб, шоп на новое место привести только вольных людей а суть всех ваших претензий заключается в том, шо "власти" просто не хотят нажать волшебную кнопочку шоп все в одночасье изменилось взрослейте, хорошо помогает также изучение истории и осмысление ее процессов, а также психологии и особенно этологии
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 15 лют, 2019 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
stm написав:Блондинко в отличии от нашего героя точно знает где копать. Система не работает - это факт. Количество вильнолюдей не растет само по-себе. Правовое государство не рассказывает как Вы шо НАБУ всё знает, но пока ничего не делает бо распоряжения небыло )))))) Блондинку вот недавиче тоже обвинили в агрессии когда она открыла положение, прочитала вслух что там написано...)))
я вам вчера не просто так про моисея и сорокалетний поход по пустыне писал там идти то было недалеко, но нужно было шоп умер последний раб шоп на новое место привести только вольных людей а суть всех ваших претензий заключается в том, шо "власти" просто не хотят нажать волшебную кнопочку шоп все в одночасье изменилось взрослейте, хорошо помогает также изучение истории и осмысление ее процессов, а также психологии и особенно этологии
Суть моих претензий: как длительный период времени можно не замечать строительство высотки на 24 этажа, и так 40 раз по Киеву? Ваше парирование вот с 2007 боролись (видимо очень сильно и каждый день) что через каких-то 10 лет вернули реинкарнационную зону. А могли бы 40 лет водить пока не умер бы последний инвестор? )))))))
Строительство 184 зданий на 23 тыс. мест должно было продемонстрировать заботу власти о контрактниках, показать новые социальные стандарты, а также способность быстро и эффективно решать поставленные задачи. О масштабности проекта, на реализацию которого было предусмотрено 2,3 млрд грн, чиновники Минобороны заявляли во всеуслышание. Однако грандиозного новоселья не получилось. И в ближайшее время, похоже, не предвидится.
Type1 написав:Я не блондин, но тоже туповат. Когда я голосовал за Порошенко, его партию в Раду, я ждал выполнения их программы (ладно, не ждал, надеялся). Контроля за выполнением существующего законодательства. Когда Мосийчука, после заснятого материала, как он брал взятку, выпустили, оказался виноват я? За кого мне нужно было проголосовать, чтобы он сел? Что должен сделать человек, который не дает взятки, чтобы людей дающих и берущих взятки садили?
поблагодарите тех, кто голосовал за самопомич, рпл, бют и рыгов, потому шо для того шоп получать их голоса на голосованиях приходится с ними торговаться, идти на уступки (дада, те самые "договорняки", из которых и состоит риал политика), назначать на ключевые должности их ставленников и так далее хотя и в самом блоке порошенка му*** хватает - не без того у нас отрицательный отбор - выживают не самые умные и достойные, а самые сильные и хитрые селяви
можно сидеть в говне и постоянно жаловаться на жизнь, а можно "начать с себя" каждый для себя решает сам
Так эти му... сплошь и рядом. Я не ожидал, что Порох поставит Луценко генпрокурором через колено, протолкнув для этого нужный законопроект. И те, кто не голосовал за Пороха тут точно ни при чем. Хотеть, чтобы законы исполнялись, то о чем пишет СТМ - правильно и нормально. Говорить, мол, сами виноваты, выбрали эту власть - слишком поверхностно. Потому как нет рецепта, как можно было сделать правильно, чтобы все заработало наконец. Вот если, например, выберут клоуна или вону, и кто-то из них похерит медицинскую реформу - тут да. Сами виноваты. Потому что при Порохе она худо-бедно, но вырисовывается во что-то приличное.
морда чего не сделаешь для рыжего друга. но это мелочи. равно как и другие 10 тыс. мелочей. недавно на ветке по цб обсуждали специфическую тему. чтобы недолго: переплатил НДФЛ по инвест.доходу - можешь вернуть из бюджета. но срока на возврат в законе нет. иди, возвращай...