Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:52

Type1 написав: Я не блондин, но тоже туповат.

Когда я голосовал за Порошенко, его партию в Раду, я ждал выполнения их программы (ладно, не ждал, надеялся). Контроля за выполнением существующего законодательства. Когда Мосийчука, после заснятого материала, как он брал взятку, выпустили, оказался виноват я? За кого мне нужно было проголосовать, чтобы он сел? Что должен сделать человек, который не дает взятки, чтобы людей дающих и берущих взятки садили? Я не блондин, но тоже туповат.Когда я голосовал за Порошенко, его партию в Раду, я ждал выполнения их программы (ладно, не ждал, надеялся). Контроля за выполнением существующего законодательства. Когда Мосийчука, после заснятого материала, как он брал взятку, выпустили, оказался виноват я? За кого мне нужно было проголосовать, чтобы он сел? Что должен сделать человек, который не дает взятки, чтобы людей дающих и берущих взятки садили?



поблагодарите тех, кто голосовал за самопомич, рпл, бют и рыгов, потому шо для того шоп получать их голоса на голосованиях приходится с ними торговаться, идти на уступки (дада, те самые "договорняки", из которых и состоит риал политика), назначать на ключевые должности их ставленников и так далее

хотя и в самом блоке порошенка му*** хватает - не без того

у нас отрицательный отбор - выживают не самые умные и достойные, а самые сильные и хитрые

селяви



можно сидеть в говне и постоянно жаловаться на жизнь, а можно "начать с себя"

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.