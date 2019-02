Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:16

Type1 написав: Так эти му... сплошь и рядом. Я не ожидал, что Порох поставит Луценко генпрокурором через колено, протолкнув для этого нужный законопроект. И те, кто не голосовал за Пороха тут точно ни при чем.

Хотеть, чтобы законы исполнялись, то о чем пишет СТМ - правильно и нормально. Говорить, мол, сами виноваты, выбрали эту власть - слишком поверхностно. Потому как нет рецепта, как можно было сделать правильно, чтобы все заработало наконец. Вот если, например, выберут клоуна или вону, и кто-то из них похерит медицинскую реформу - тут да. Сами виноваты. Потому что при Порохе она худо-бедно, но вырисовывается во что-то приличное.



стесняюсь спросить - а вы вообще имели дело с прокуратурой до луценко? я даже не знаю каких титанических усилий стоит шото в том гадюшнике изменить без показательных массовых расстрелов и каким упоротым терминатором нужно быть для этого

то же и в сфере медицины

но поверьте - если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 15 лют, 2019 12:18, всього редагувалось 1 раз.

