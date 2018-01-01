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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
9
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:16

  Type1 написав:Так эти му... сплошь и рядом. Я не ожидал, что Порох поставит Луценко генпрокурором через колено, протолкнув для этого нужный законопроект. И те, кто не голосовал за Пороха тут точно ни при чем.
Хотеть, чтобы законы исполнялись, то о чем пишет СТМ - правильно и нормально. Говорить, мол, сами виноваты, выбрали эту власть - слишком поверхностно. Потому как нет рецепта, как можно было сделать правильно, чтобы все заработало наконец. Вот если, например, выберут клоуна или вону, и кто-то из них похерит медицинскую реформу - тут да. Сами виноваты. Потому что при Порохе она худо-бедно, но вырисовывается во что-то приличное.


стесняюсь спросить - а вы вообще имели дело с прокуратурой до луценко? я даже не знаю каких титанических усилий стоит шото в том гадюшнике изменить без показательных массовых расстрелов и каким упоротым терминатором нужно быть для этого
то же и в сфере медицины
но поверьте - если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 15 лют, 2019 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:18

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Нет, Юра, не все одинаковые.

ок, вы правы: зацепиться не за что, все факты придуманы :D
Максим, жду новых замечательных историй о бриллианте.

Половина - придумана (тот же поскот). Половина - высосана из пальца и раздута. Что происходит в реальности - вас не интересует. Признать это - означает признать, что вы, весь такой коренной и принципиальный, сидите ни хрена не делаете (а может, под шумок, и сами че-нить ипашите по фасадам и т.п.), а какой-то понаех - пытается бороться и учить вас жизни.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:19

  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:я в шоке от этой тупости
когда янык с бандой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались
когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию

Справедивости ради: Янык грабил бюджет ( в его понятии-общак) отжимал бизнес целиком или через "площадки, за 10-12% от оборота. Собственники бизнеса -это несколько сотен тысяч людей, Крупного, среднего-и того меньше. Эти пытались кричать, поодиночке. Но многие боялись, потому что СБУ, Прокуратура, суды и проста крепкие парни-железный аргумент.
При этом Янык и команда понимали, что "лохторат" надо задабривать и цена на газ, энергию, продукты стояли на месте.
Да, ПАПа отжал бизнес тоже, через девал и падение банков. Но теперь отжимают всё население, каждую семью...
Власть, конечно, отразила агрессию. Только она помогала её отражать, отражали мужики с яйками, власть намного позже подключилась. Забыли про добробаты и волонтёров?
Цену избежания дефолта мы еще не просмаковали: не отданы кредиты, тема облигаций под национализацию Привата не завершена, не погашены отсрочки Яресько...Впереди еще много всего. Нам дали передохнУть, а не передОхнуть...


Глянул цены Харькова, откуда Vlad 442. Там цены на советские трёшки по цене киевских однушек. Наверное Влад искусал все локти и потому свалил с темы форума

Сержик, при Яныке вообще был беспросвет, в смысле даже никакой надежды на качественные изменения, в лучшем случае стагнация или меедленная деградация. Я хорошо помню те настроения. Помню, как с 2012 мониторил ЗВР и высчитывал, когда же будет обвал гривны (кстати, эта была причина, почему я хотел, чтоб майдан был позже: чтоб курс бомбанул у папиредников, без съездов на майданы и т.п.)
Волонтеры - это хорошо, но у них возможности совсем не те. Дейнега в 2017 ЕМНИП признавал, что всех денег волонтеров не хватило бы даже чтоб одеть всю армию в берцы.
Можете закончить мысль , тоесть ПАП и компани одели обули армию на свои сбережения или всё же за деньги налогоплательщиков?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:20

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Подхватили у Юры эстафету демагога.

Знаете, кто такой демагог?
Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".
То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)

В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?


Аир, Вы говорите об Аире в третьем лице ?

Хотите, что бы Вас канонизировали в церкви сведетелей падения КРЖН :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:20

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?

Сортируют мусор, не покупаю уко-дома и мордоры, не делал латочного утепления, всегда получал сугубо белую з/п... а что именно Вам интересно? :)
Смотрите, Вы так и не поняли, о чём, собственно, речь.
Допустим, если б я поливал говном Навигатор или Мордор, а потом купил или арендовал там квартиру, то всем было бы смешно: получается, не всё там так ужасно, и чего тогда было фе высказывать?
Если Сержик живёт в "неправильных" 10-12-метровых комнатах не первый год, но проповедует, что в таких квартирах жизни нет - это тоже смешно и непонятно.
То же и с Вами: кроме 10 или скольки там ЖК в Киеве - всё шлак, но Ваш же опыт показывает, что и в шлаке можно спокойно жить. Значит, и к Вашим страстным обличениями "шлака" можно не так уж серьезно относиться :)

Это все само собой разумеющееся - пассивное поведение нормального человека. Расскажите о своей активной позиции. Критиковать - легко. Нет ничего проще. Что реально делали, чтобы изменить то, что вы критикуете?

Что именно я критикую, но не делаю, давайте конкретные примеры обсудим?
Кстати, перечисленное тоже требует определенных усилий - например, сортировка мусора - на которые, как оказалось, даже участники темы забивают, т.к. нет мат. стимуляции ;)
ЗЫ ну, к примеру, не нравится мусор в зелёных зонах - убирал берег озера Иорданского пару лет назад на толоке, пляж в месте отдыха в Черниговской области и т.д. регулярно, это считается или только фасады? :D
PS Если бы в Киеве нельзя было бы жить в шлаке - город бы вымер. Идея в том, что нельзя превращать в шлак новые дома - то, что еще не успели превратить в шлак. Вы с Юрой стоите на позиции, что если очень хочется - то можно и пох. Я, там где могу - пытаюсь бороться. Вот и вся разница.

Не, просто Вы так тему двигаетесь, что я думал, что у Вас уже просто эстетическая идиосинкразия на фасадный колхоз, а ради того, чтоб не страдать и потратиться можно на аренду, не?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:22

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Нет, Юра, не все одинаковые.

ок, вы правы: зацепиться не за что, все факты придуманы :D
Максим, жду новых замечательных историй о бриллианте.

Половина - придумана (тот же поскот). Половина - высосана из пальца и раздута. Что происходит в реальности - вас не интересует. Признать это - означает признать, что вы, весь такой коренной и принципиальный, сидите ни хрена не делаете (а может, под шумок, и сами че-нить ипашите по фасадам и т.п.), а какой-то понаех - пытается бороться.

ну да, конечно, прямо паша корчагин, блин.
одноколейку он из боярки тут строит, а коренные ипашат по фасадам.
сейчас всплакну :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:22

  Amat написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Знаете, кто такой демагог?
Это тот, кто "да, коррупция - это плохо, вот бы как в Германии, меня б оштрафовали - я б не возмущался, но у нас, к сожалению, иначе, не мы такие - жизнь такая".
То всё вокруг шлак, вильнолюде, всем прописать жёсткую УК ("ПОСМОТРИТЕ НА ОПРОС!!!111 нашим людям это не нужно!!! Аааа!!!"), а потом оказывается, что ИРЛ Эйр выбирает для жизни (но это, конечно, временно - всего 10 или пятнадцать последних лет) дом без жёсткой УК, с балконным колхозом и пр. ништяками. Бо чтоб всё было как в идеале, то надА много платить :)

В реальной жизни Эйр (не один - вдвоем с еще одним неравнодушным соседом) остановил ур** фасада Голосухи пенопластовыми латками. В реальной жизни Эйр тратит довольно много времени и нервов, пытаясь предотвратить ур** фасада своего нового дома. У Эйра нет неограниченного ресурса времени, нервов и денег, но то, что он может и должен делать, исходя из своих убеждений - он делает. Слова не расходятся с делом. Расскажите, что сделали вы?


Аир, Вы говорите об Аире в третьем лице ?

Хотите, что бы Вас канонизировали в церкви сведетелей падения КРЖН :mrgreen:

"Эйр" - тут имя нарицательное. Я не один такой, кому не все равно.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:26

  kingkongovets написав:...но поверьте - если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать

вопрос немного не об этом.
о том, что еще нужно сделать челу во время выборов, чтобы условный петя не бокопорил во время каденции.
при условии, что чел не ипашит фасады, не ссыт в подъезде, не паркуется во втором ряду, платит налоги, покупает конфеты и не сваливает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:29

  kingkongovets написав:
  Type1 написав:Так эти му... сплошь и рядом. Я не ожидал, что Порох поставит Луценко генпрокурором через колено, протолкнув для этого нужный законопроект. И те, кто не голосовал за Пороха тут точно ни при чем.
Хотеть, чтобы законы исполнялись, то о чем пишет СТМ - правильно и нормально. Говорить, мол, сами виноваты, выбрали эту власть - слишком поверхностно. Потому как нет рецепта, как можно было сделать правильно, чтобы все заработало наконец. Вот если, например, выберут клоуна или вону, и кто-то из них похерит медицинскую реформу - тут да. Сами виноваты. Потому что при Порохе она худо-бедно, но вырисовывается во что-то приличное.


стесняюсь спросить - а вы вообще имели дело с прокуратурой до луценко? я даже не знаю каких титанических усилий стоит шото в том гадюшнике изменить без показательных массовых расстрелов и каким упоротым терминатором нужно быть для этого
то же и в сфере медицины
но поверьте - если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать

Не стесняйтесь, это Вам не к лицу :)
Не имел, я простой пересичный.
В медицине заложен шикарный фундамент и продолжая реформы в том же духе, гадюшник исчезнет. Это видно, это круто. Хотя и не всем нравится.
В прокуратуре вообще что-либо изменилось в лучшую сторону? Я хз, буду рад послушать о достижениях Луценко.

Про мед. реформу я написал, как пример, где есть реальный прогресс. Который при желании можно похерить.
Если изберут клоуна или вону, боюсь, меня начнет волновать моя рукожопость и бэдинглиш. Стремно все это, да.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:30

  Первый написав:Жк монреаль.

Жестокая жесть


Случайно нет инфо про цены в этих прекрасных коробках?
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