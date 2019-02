Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:31

Yuri_T написав: kingkongovets написав: ...но поверьте - если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать ...но поверьте - если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать

вопрос немного не об этом.

о том, что еще нужно сделать челу во время выборов, чтобы условный петя не бокопорил во время каденции.

шо значит "бокопорит"?

мы ж не святого канонизируем, мы нанимаем чувака для решения определенных задач и тот кто свято верит шо все это можно делать исключительно в белых перчатках и без ошибок - мягко говоря либо слишком наивен, либо не слишком умен

или мне напомнить вам полномочия и сферу ответственности президента?

