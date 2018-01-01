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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 531532533534

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
9
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:31

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:...но поверьте - если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать

вопрос немного не об этом.
о том, что еще нужно сделать челу во время выборов, чтобы условный петя не бокопорил во время каденции.
при условии, что чел не ипашит фасады, не ссыт в подъезде, не паркуется во втором ряду, платит налоги, покупает конфеты и не сваливает.


шо значит "бокопорит"?
мы ж не святого канонизируем, мы нанимаем чувака для решения определенных задач и тот кто свято верит шо все это можно делать исключительно в белых перчатках и без ошибок - мягко говоря либо слишком наивен, либо не слишком умен
или мне напомнить вам полномочия и сферу ответственности президента?
так зрадофилы меня снова обвинят в распространении "провластных тез"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:32

  Vadim V написав:
  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:[quote="4583171:kingkongovets"я в шоке от этой тупости
когда янык с бандой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались
когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию[/quote
Справедивости ради: Янык грабил бюджет ( в его понятии-общак) отжимал бизнес целиком или через "площадки, за 10-12% от оборота. Собственники бизнеса -это несколько сотен тысяч людей, Крупного, среднего-и того меньше. Эти пытались кричать, поодиночке. Но многие боялись, потому что СБУ, Прокуратура, суды и проста крепкие парни-железный аргумент.
При этом Янык и команда понимали, что "лохторат" надо задабривать и цена на газ, энергию, продукты стояли на месте.
Да, ПАПа отжал бизнес тоже, через девал и падение банков. Но теперь отжимают всё население, каждую семью...
Власть, конечно, отразила агрессию. Только она помогала её отражать, отражали мужики с яйками, власть намного позже подключилась. Забыли про добробаты и волонтёров?
Цену избежания дефолта мы еще не просмаковали: не отданы кредиты, тема облигаций под национализацию Привата не завершена, не погашены отсрочки Яресько...Впереди еще много всего. Нам дали передохнУть, а не передОхнуть...


Глянул цены Харькова, откуда Vlad 442. Там цены на советские трёшки по цене киевских однушек. Наверное Влад искусал все локти и потому свалил с темы форума

Сержик, при Яныке вообще был беспросвет, в смысле даже никакой надежды на качественные изменения, в лучшем случае стагнация или меедленная деградация. Я хорошо помню те настроения. Помню, как с 2012 мониторил ЗВР и высчитывал, когда же будет обвал гривны (кстати, эта была причина, почему я хотел, чтоб майдан был позже: чтоб курс бомбанул у папиредников, без съездов на майданы и т.п.)
Волонтеры - это хорошо, но у них возможности совсем не те. Дейнега в 2017 ЕМНИП признавал, что всех денег волонтеров не хватило бы даже чтоб одеть всю армию в берцы.
Можете закончить мысль , тоесть ПАП и компани одели обули армию на свои сбережения или всё же за деньги налогоплательщиков?

Я вообще-то на этот бред среагировал:
Власть, конечно, отразила агрессию. Только она помогала её отражать, отражали мужики с яйками, власть намного позже подключилась. Забыли про добробаты и волонтёров?

Можно также вспомнить, какие "добробаты" обеспечили самую громкую и эффектную весеннюю победу: расстрел ихтамнетов в ДАПе с последующими "рефрижираторами дружбы".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:46

  kingkongovets написав:мы ж не святого канонизируем, мы нанимаем чувака для решения определенных задач и тот кто свято верит шо все это можно делать исключительно в белых перчатках и без ошибок - мягко говоря либо слишком наивен, либо не слишком умен

думаю, здесь лириков нет.
но цена ошибок - десятилетия наших жизней. если бы не было такой цены, можно было бы экспериментировать до усрачки.
а он, сходу: бла-бла, война, цены на активы не такие, продавать не буду, подотритесь обещаниями.
потом рыжий подтянулся со своим Волком в комиссии по тарифам.
потом за два года рыжий отжал всех миноров по акционеркам по новым "правильным" законам (мелочи, конечно), но вето на них от папы не было.
и т.д. и т.п.
сначала все вжались в стулья: жити по-новому.
потом присмотрелись: тю, так получается снова синяя лента "почую кожного".
я, по-простоте и незнании всей масонской мировой закулисы и их раскладов, это так воспринимаю.
возможно, ошибаюсь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:02

  Yuri_T написав:думаю, здесь лириков нет.
но цена ошибок - десятилетия наших жизней. если бы не было такой цены, можно было бы экспериментировать до усрачки.
а он, сходу: бла-бла, война, цены на активы не такие, продавать не буду, подотритесь обещаниями.
потом рыжий подтянулся со своим Волком в комиссии по тарифам.
потом за два года рыжий отжал всех миноров по акционеркам по новым "правильным" законам (мелочи, конечно), но вето на них от папы не было.
и т.д. и т.п.
сначала все вжались в стулья: жити по-новому.
потом присмотрелись: тю, так получается снова синяя лента "почую кожного".
я, по-простоте и незнании всей масонской мировой закулисы и их раскладов, это так воспринимаю.
возможно, ошибаюсь.


вот тут хорошо про это
шоп не питать иллюзий



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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:10

kingkongovets
та хер с ними, аваковыми, муженками, луценками и прочими...
сделал бы сам то, что от него зависело лично.
показал бы всем вокруг, что можно иначе.
так нет, какой же он потом купец без баржИ, засмеют же пацаны.
столько собирал, столько лелеял, чтобы потом вот так просто слить и остаться ющом с мемуарами и с карманным платочком?
так они и жили.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:непонятно почему вы предпочитаете выбрасывать деньги в пустоту, живя в неустраивающих вас комнатах
то же самое шо и макс - ситуативное колебание стоимости квартиры в сторону уменьшения его пугает больше, чем безвозвратные потери на аренду

1. Меня устраивает место-4- минут до метро, близко к работе мне и жене.
2. в 2015 году я подвязался к детсаду, переехал в 2016. В детсад, господа, в Киеве не просто попасть.
3. В Этом месте хрущи, их я покупать не собираюсь.
4. Мне не хватает $ на мои запросы :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:16

  Yuri_T написав:kingkongovets
та хер с ними, аваковыми, муженками, луценками и прочими...
сделал бы сам то, что от него зависело лично.
показал бы всем вокруг, что можно иначе.
так нет, какой же он потом купец без баржИ, засмеют же пацаны.
столько собирал, столько лелеял, чтобы потом вот так просто слить и остаться ющом с мемуарами и с карманным платочком?
так они и жили.


а вам шо важнее - шоп порох кровь из носу рошен продал, или шоп свои непосредственные обязанности выполнял?
или есть на горизонте кандидатуры получше? не, вот серьезно?
зеля или юля во главе антипутинской коалиции? главнокомандующие?
это ж даже не смешно - это страшно
как Украине повезло с порохом подавляющее большинство, интересующееся только своими мелочными проблемками и рефлексирующее на кремлевские пропагандистские штампы не в силах даже осознать
про войну и агрессию слышать ваще никто не хочет - ее для них как бы нет
зато нищеброды и неплательщики налогов вовсю костерят злочынну владу за тотальнэ зубожиння и коррупцию
дбл блд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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