Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:если изберут вону или клоуна медреформа будет самым меньшим шо нас будет волновать
с Воной понятно-эта будет всё ломать, переделывать под себя и перераспределять себе. И может даже взорвёт КРЖН ипотекой под 3% а Вова? Он же в этих делах профан, что есть он, что нет его. будет сидеть в кресле , а механизмы будут крутится так же, как их предыдущие 5 лет выстраивали.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:а вам шо важнее - шоп порох кровь из носу рошен продал, или шоп свои непосредственные обязанности выполнял? или есть на горизонте кандидатуры получше? не, вот серьезно?
Рошен это только маленькое пятнышко на асберге империи, в пакете Папы есть уже почти все, от страховых и до энергетики, и всем так ловко управляет слепой траст увеличивающий состояние в десятки раз, шо аж приторно от сладости.
Зеля тоже еще тот фруктик, и то что показала радио свобода в реале еще лайт вариант, а в жизни и ведении бизнеса все гораздо хуже и беспринципнее...
Вона, то даже без комментариев - клейма ставить негде.
И практически при этом тройном раскладе, недвига может отойти на второй план. И как ловко рейтингами от разных "честных" рейтинговых компаний отжали всех остальных с выборного поля, это печально, и вильнолюдь, пересичный ведется на выбор без выбора...
какая звенящая классовая ненависть в ваших словах) а вы преза выбирали шоп он палюбасу бизнес продал, или шоп он сделал то шо сделал? сравнвать пороха и это криворожское недоразумение - ну тут я цензурно не в состоянии прокоментить
зы: про увеличения состояния пруфы дадите, или это тоже просто зависть и рефлексия?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
какая звенящая классовая ненависть в ваших словах) а вы преза выбирали шоп он палюбасу бизнес продал, или шоп он сделал то шо сделал? сравнвать пороха и это криворожское недоразумение - ну тут я цензурно не в состоянии прокоментить
зы: про увеличения состояния пруфы дадите, или это тоже просто зависть и рефлексия?)
Ну все как по методичке " где ваши доказательства"
kingkongovets написав:или есть на горизонте кандидатуры получше? не, вот серьезно? зеля или юля во главе антипутинской коалиции? главнокомандующие? это ж даже не смешно - это страшно
А вот это не было страшно? Было адекватно?
После победы Виктора Ющенко на президентских выборах в 2004 году Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины
Он возглавлял парламентский комитет по финансам и банковской деятельности.
Порошенко претендовал на кресло спикера украинского парламента
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С февраля 2007 года Порошенко возглавлял совет Национального банка Украины,
Порошенко на должность министра иностранных дел.
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли
На все руки мастер!! а в начале было так:
Демобилизовался в 1986 году, после чего вернулся в университет на третий курс...Получив высшее образование, Порошенко начал собственный бизнес по продаже какао-бобов. В 1990-е годы он приобрёл несколько кондитерских предприятий.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
zzzzzz написав: Ну все как по методичке " где ваши доказательства"
2олл: зацените красоту игры - тот кто громче и чаще всех орет "а по сути есть что сказать" при предложении предоставить доказательства моментом сливается и вспоминает о "методичках" так кто тут методичкам следует?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Type1 написав:Я не блондин, но тоже туповат. Когда я голосовал за Порошенко, его партию в Раду, я ждал выполнения их программы (ладно, не ждал, надеялся). Контроля за выполнением существующего законодательства. Когда Мосийчука, после заснятого материала, как он брал взятку, выпустили, оказался виноват я? За кого мне нужно было проголосовать, чтобы он сел? Что должен сделать человек, который не дает взятки, чтобы людей дающих и берущих взятки садили?
поблагодарите тех, кто голосовал за самопомич, рпл, бют и рыгов, потому шо для того шоп получать их голоса на голосованиях приходится с ними торговаться, идти на уступки (дада, те самые "договорняки", из которых и состоит риал политика), назначать на ключевые должности их ставленников и так далее хотя и в самом блоке порошенка му*** хватает - не без того у нас отрицательный отбор - выживают не самые умные и достойные, а самые сильные и хитрые селяви
можно сидеть в говне и постоянно жаловаться на жизнь, а можно "начать с себя" каждый для себя решает сам
Так эти му... сплошь и рядом. Я не ожидал, что Порох поставит Луценко генпрокурором через колено, протолкнув для этого нужный законопроект. И те, кто не голосовал за Пороха тут точно ни при чем. Хотеть, чтобы законы исполнялись, то о чем пишет СТМ - правильно и нормально. Говорить, мол, сами виноваты, выбрали эту власть - слишком поверхностно. Потому как нет рецепта, как можно было сделать правильно, чтобы все заработало наконец. Вот если, например, выберут клоуна или вону, и кто-то из них похерит медицинскую реформу - тут да. Сами виноваты. Потому что при Порохе она худо-бедно, но вырисовывается во что-то приличное.
zzzzzz написав: Ну все как по методичке " где ваши доказательства"
2олл: зацените красоту игры - тот кто громче и чаще всех орет "а по сути есть что сказать" при предложении предоставить доказательства моментом сливается и вспоминает о "методичках" так кто тут методичкам следует?
Конституция Украины, Раздел 5, статья 103 "Президент Украины не может иметь иного представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, которое имеет целью получение прибыли." 2 года на исполнение данного пункта это много или мало? Освобождает ли война от исполнения Законов в Украине?