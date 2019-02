Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:52

_Mykola_



какая звенящая классовая ненависть в ваших словах)

а вы преза выбирали шоп он палюбасу бизнес продал, или шоп он сделал то шо сделал?

сравнвать пороха и это криворожское недоразумение - ну тут я цензурно не в состоянии прокоментить



зы: про увеличения состояния пруфы дадите, или это тоже просто зависть и рефлексия?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.