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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 533534535536

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
9
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:32

  stm написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
Ну все как по методичке " где ваши доказательства"


2олл:
зацените красоту игры - тот кто громче и чаще всех орет "а по сути есть что сказать" при предложении предоставить доказательства моментом сливается и вспоминает о "методичках"
так кто тут методичкам следует? :mrgreen:

Конституция Украины, Раздел 5, статья 103 "Президент Украины не может иметь иного представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, которое имеет целью получение прибыли."
2 года на исполнение данного пункта это много или мало? Освобождает ли война от исполнения Законов в Украине?

На самом деле, это хоть и постоянно вспоминают, но не оно волнует пэрэсичных. Большинство демотивирует тот факт, что при нынешних темпах развития мы достигнем нынешнего уровня Польши где-то к 2050 или что-то типа того.
И пэрэсичный не особо верит, что иное первое лицо сможет поменять тенденцию в лучшую сторону.
Поэтому у трио лидеров гонки +/- одинаковый рейтинг.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:шо вас там так напугало то?

То, что и вас в Вове Зе
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:44

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:шо вас там так напугало то?

То, что и вас в Вове Зе

Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:с овер 10-летним опытом госуправления.

Отчасти согласен
Но после какого опыта
в 2004 году Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины
???
Скупки акций кондитерских фабрик?
Блин, это как Луценко-Генпрокурор
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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