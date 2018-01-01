|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:32
stm написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав:
Ну все как по методичке " где ваши доказательства"
2олл:
зацените красоту игры - тот кто громче и чаще всех орет "а по сути есть что сказать" при предложении предоставить доказательства моментом сливается и вспоминает о "методичках"
так кто тут методичкам следует?
Конституция Украины, Раздел 5, статья 103 "Президент Украины не может иметь иного представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, которое имеет целью получение прибыли."
2 года на исполнение данного пункта это много или мало? Освобождает ли война от исполнения Законов в Украине?
На самом деле, это хоть и постоянно вспоминают, но не оно волнует пэрэсичных. Большинство демотивирует тот факт, что при нынешних темпах развития мы достигнем нынешнего
уровня Польши где-то к 2050 или что-то типа того.
И пэрэсичный не особо верит, что иное первое лицо сможет поменять тенденцию в лучшую сторону.
Поэтому у трио лидеров гонки +/- одинаковый рейтинг.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1646
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:36
kingkongovets написав:
шо вас там так напугало то?
То, что и вас в Вове Зе
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8830
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:44
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
шо вас там так напугало то?
То, что и вас в Вове Зе
Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 28057
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 3101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48
airmax78 написав:
с овер 10-летним опытом госуправления.
Отчасти согласен
Но после какого опыта
в 2004 году Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины
???
Скупки акций кондитерских фабрик?
Блин, это как Луценко-Генпрокурор
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8830
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|