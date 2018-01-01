Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:11

stm написав: airmax78 написав: Serg-ik написав: То, что и вас в Вове Зе То, что и вас в Вове Зе

Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал. Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.

Конституция Украины, раздел 5, статья 103 "Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг тридцати пяти лет, имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении десяти последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком."

Где тут указанно про 10-летний стаж и что блондинко не может управлять государством?



Макс, всё банально просто. Закон должен исполнятся, если закон кем-то не исполняется должно следовать наказание. Наказание прерогатива исполнительной власти, если наказание не следует то что-то не так в консерватории. Как любят у нас вписывать наши законодатели любимую юристами фразу "в разумные сроки" ))) поэтому потом каждый чешет репу, а разумные сроки - это час, день, 10 дней, месяц, год, 10 лет, 40 лет )))

Кинг остановился на 40, вот только проблема, если он не доживёт, то с кем мне потом поговорить что наверное надо было что-то по-другому делать сразу или в более разумные сроки ?)))) Конституция Украины, раздел 5, статья 103 "Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг тридцати пяти лет, имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении десяти последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком."Где тут указанно про 10-летний стаж и что блондинко не может управлять государством?Макс, всё банально просто. Закон должен исполнятся, если закон кем-то не исполняется должно следовать наказание. Наказание прерогатива исполнительной власти, если наказание не следует то что-то не так в консерватории. Как любят у нас вписывать наши законодатели любимую юристами фразу "в разумные сроки" ))) поэтому потом каждый чешет репу, а разумные сроки - это час, день, 10 дней, месяц, год, 10 лет, 40 лет )))Кинг остановился на 40, вот только проблема, если он не доживёт, то с кем мне потом поговорить что наверное надо было что-то по-другому делать сразу или в более разумные сроки ?))))

Ну, смотрите, у нас овер 20 лет ничего не работало по закону (до этого тоже не особо по закону, но хоть видимость была). В обществе утвердились традции, которые работали. Занчительная часть общества жила за счет этой системы. И не просто жила, а жила припеваючи. И вы считаете, что революция Гидности разом со всем этим могла покончить? 20 лет выстраивалось, а потом за три дня рассыпалось? Как только прошел первый шок - все суетливо зашелестело на свои места. С одной принципиальной разницей. Создана инфраструктура для борьбы с этой системой (да, она, пока не работает эффективно - но это вопрос времени). Начало формироваться гражданское общество, которого у нас никогда не было.Но вы же не думаете, что старая система так просто все отдаст и уйдет: все эти судьи, прокуроры, налоговики, таможенники, клещи, присосавшиеся к госпредприятиям и т.д. и т.п. В Китае чиновников расстреливают пачками, а коррупцию победить не могут. Поэтому у нас это все в самом деле займет еще годы. Главное не сворачивать с пути.