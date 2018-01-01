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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 534535536537>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
9
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
6%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
15
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:32

  stm написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
Ну все как по методичке " где ваши доказательства"


2олл:
зацените красоту игры - тот кто громче и чаще всех орет "а по сути есть что сказать" при предложении предоставить доказательства моментом сливается и вспоминает о "методичках"
так кто тут методичкам следует? :mrgreen:

Конституция Украины, Раздел 5, статья 103 "Президент Украины не может иметь иного представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, которое имеет целью получение прибыли."
2 года на исполнение данного пункта это много или мало? Освобождает ли война от исполнения Законов в Украине?

На самом деле, это хоть и постоянно вспоминают, но не оно волнует пэрэсичных. Большинство демотивирует тот факт, что при нынешних темпах развития мы достигнем нынешнего уровня Польши где-то к 2050 или что-то типа того.
И пэрэсичный не особо верит, что иное первое лицо сможет поменять тенденцию в лучшую сторону.
Поэтому у трио лидеров гонки +/- одинаковый рейтинг.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:шо вас там так напугало то?

То, что и вас в Вове Зе
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:44

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:шо вас там так напугало то?

То, что и вас в Вове Зе

Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:с овер 10-летним опытом госуправления.

Отчасти согласен
Но после какого опыта
в 2004 году Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины
???
Скупки акций кондитерских фабрик?
Блин, это как Луценко-Генпрокурор
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:53

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:с овер 10-летним опытом госуправления.

Отчасти согласен
Но после какого опыта
в 2004 году Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины
???
Скупки акций кондитерских фабрик?
Блин, это как Луценко-Генпрокурор

Нет, это не как Луценко-Генпрокурор. Порох - на своем месте. И пусть там остается, пока не появится кто-то действительно более достойный и подготовленный. Пока такого/такой на горизонте не видно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:55

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:шо вас там так напугало то?

То, что и вас в Вове Зе

Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.

Конституция Украины, раздел 5, статья 103 "Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг тридцати пяти лет, имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении десяти последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком."
Где тут указанно про 10-летний стаж и что блондинко не может управлять государством?

Макс, всё банально просто. Закон должен исполнятся, если закон кем-то не исполняется должно следовать наказание. Наказание прерогатива исполнительной власти, если наказание не следует то что-то не так в консерватории. Как любят у нас вписывать наши законодатели любимую юристами фразу "в разумные сроки" ))) поэтому потом каждый чешет репу, а разумные сроки - это час, день, 10 дней, месяц, год, 10 лет, 40 лет )))
Кинг остановился на 40, вот только проблема, если он не доживёт, то с кем мне потом поговорить что наверное надо было что-то по-другому делать сразу или в более разумные сроки ?))))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 15 лют, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:55

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:с овер 10-летним опытом госуправления.

Отчасти согласен
Но после какого опыта
в 2004 году Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины
???
Скупки акций кондитерских фабрик?
Блин, это как Луценко-Генпрокурор

Читайте, тут всё написано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?


Пояснення просте - відсутній запит від виборців.
Якщо виборцям це не потрібно - то владі і подавно, тим більше що йде про конкретні утиски конкретної вільнолюдини, і налаштування вільнолюдей проти себе.

Доказова база:
1. Опитування на форумі - Я, Ейр і Прохожий яким важливо ( Вибачте кого забув), решта - відкрита агресія про утиски вільнолюдей.
2. в суспільстві Сформовано чіткий меседж, якщо власник заіпашить фасад то квартира буде дорожча: засклений балкон - перевага, ще склити балкон - недолік ( дивимся оголошення), встановлені бронедвері; дощ січе; сніг залітає; тепло випускається; додаткове місце для робочого кабінету/картоплі.
3.в австрії Сформовано чіткі меседжі - заіпашиш фасад і знизиться вартість квартири, і власник, якщо не повний дибіл, розуміє що саме він зацікавлений у вигляді будинку.

Долярчика, тре буде розсклити балкон, якщо вибереш зеленського:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:06

  Первый написав:
  stm написав:Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?


Пояснення просте - відсутній запит від виборців.
Якщо виборцям це не потрібно - то владі і подавно, тим більше що йде про конкретні утиски конкретної вільнолюдини.

Доказова база:
1. Опитування на форумі - Я, Ейр і Прохожий яким важливо ( Вибачте кого забув), решта - відкрита агресія про утиски вільнолюдей.
2. в суспільстві Сформовано чіткий меседж, якщо власник заіпашить фасад то квартира буде дорожча: засклений балкон - перевага, ще склити балкон - недолік ( дивимся оголошення), встановлені бронедвері; дощ січе; сніг залітає; тепло випускається; додаткове місце для робочого кабінету/картоплі.
3.в австрії Сформовано чіткі меседжі - заіпашиш фасад і знизиться вартість квартири, і власник, якщо не повний дибіл, розуміє що саме він зацікавлений у вигляді будинку.

Враньё, в суспильстви сформирован четкий месседж меньше коррупции? И?
Сформированны законы и новые органы исполнительной и судебной власти. И? 5000грн вернули в 2017 году по борьбе с выводом капитала, в 2018 молчат наверное вернули намного больше )
Мы постоянно упираемся в разницу действия исполнительной власти. Всегда эта разница ярка и красива. В Австрии не ипашат фасад потому что не только есть Закон, но и потому что наказание следует в более разумные сроки. А не 40 лет водят всех по пустыне...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:11

  stm написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:То, что и вас в Вове Зе

Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.

Конституция Украины, раздел 5, статья 103 "Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг тридцати пяти лет, имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении десяти последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком."
Где тут указанно про 10-летний стаж и что блондинко не может управлять государством?

Макс, всё банально просто. Закон должен исполнятся, если закон кем-то не исполняется должно следовать наказание. Наказание прерогатива исполнительной власти, если наказание не следует то что-то не так в консерватории. Как любят у нас вписывать наши законодатели любимую юристами фразу "в разумные сроки" ))) поэтому потом каждый чешет репу, а разумные сроки - это час, день, 10 дней, месяц, год, 10 лет, 40 лет )))
Кинг остановился на 40, вот только проблема, если он не доживёт, то с кем мне потом поговорить что наверное надо было что-то по-другому делать сразу или в более разумные сроки ?))))

Ну, смотрите, у нас овер 20 лет ничего не работало по закону (до этого тоже не особо по закону, но хоть видимость была). В обществе утвердились традции, которые работали. Занчительная часть общества жила за счет этой системы. И не просто жила, а жила припеваючи. И вы считаете, что революция Гидности разом со всем этим могла покончить? 20 лет выстраивалось, а потом за три дня рассыпалось? Как только прошел первый шок - все суетливо зашелестело на свои места. С одной принципиальной разницей. Создана инфраструктура для борьбы с этой системой (да, она, пока не работает эффективно - но это вопрос времени). Начало формироваться гражданское общество, которого у нас никогда не было.
Но вы же не думаете, что старая система так просто все отдаст и уйдет: все эти судьи, прокуроры, налоговики, таможенники, клещи, присосавшиеся к госпредприятиям и т.д. и т.п. В Китае чиновников расстреливают пачками, а коррупцию победить не могут. Поэтому у нас это все в самом деле займет еще годы. Главное не сворачивать с пути.
airmax78
 
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