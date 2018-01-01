Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Ну все как по методичке " где ваши доказательства"
2олл: зацените красоту игры - тот кто громче и чаще всех орет "а по сути есть что сказать" при предложении предоставить доказательства моментом сливается и вспоминает о "методичках" так кто тут методичкам следует?
Конституция Украины, Раздел 5, статья 103 "Президент Украины не может иметь иного представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, которое имеет целью получение прибыли." 2 года на исполнение данного пункта это много или мало? Освобождает ли война от исполнения Законов в Украине?
На самом деле, это хоть и постоянно вспоминают, но не оно волнует пэрэсичных. Большинство демотивирует тот факт, что при нынешних темпах развития мы достигнем нынешнего уровня Польши где-то к 2050 или что-то типа того. И пэрэсичный не особо верит, что иное первое лицо сможет поменять тенденцию в лучшую сторону. Поэтому у трио лидеров гонки +/- одинаковый рейтинг.
Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.
Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.
Конституция Украины, раздел 5, статья 103 "Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг тридцати пяти лет, имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении десяти последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком." Где тут указанно про 10-летний стаж и что блондинко не может управлять государством?
Макс, всё банально просто. Закон должен исполнятся, если закон кем-то не исполняется должно следовать наказание. Наказание прерогатива исполнительной власти, если наказание не следует то что-то не так в консерватории. Как любят у нас вписывать наши законодатели любимую юристами фразу "в разумные сроки" ))) поэтому потом каждый чешет репу, а разумные сроки - это час, день, 10 дней, месяц, год, 10 лет, 40 лет ))) Кинг остановился на 40, вот только проблема, если он не доживёт, то с кем мне потом поговорить что наверное надо было что-то по-другому делать сразу или в более разумные сроки ?))))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 15 лют, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?
Пояснення просте - відсутній запит від виборців. Якщо виборцям це не потрібно - то владі і подавно, тим більше що йде про конкретні утиски конкретної вільнолюдини, і налаштування вільнолюдей проти себе.
Доказова база: 1. Опитування на форумі - Я, Ейр і Прохожий яким важливо ( Вибачте кого забув), решта - відкрита агресія про утиски вільнолюдей. 2. в суспільстві Сформовано чіткий меседж, якщо власник заіпашить фасад то квартира буде дорожча: засклений балкон - перевага, ще склити балкон - недолік ( дивимся оголошення), встановлені бронедвері; дощ січе; сніг залітає; тепло випускається; додаткове місце для робочого кабінету/картоплі. 3.в австрії Сформовано чіткі меседжі - заіпашиш фасад і знизиться вартість квартири, і власник, якщо не повний дибіл, розуміє що саме він зацікавлений у вигляді будинку.
Долярчика, тре буде розсклити балкон, якщо вибереш зеленського:-)
stm написав:Почему такая разница в последствиях нахлабучить кондей на фасад в Киеве и в Вене, объясните?
Пояснення просте - відсутній запит від виборців. Якщо виборцям це не потрібно - то владі і подавно, тим більше що йде про конкретні утиски конкретної вільнолюдини.
Доказова база: 1. Опитування на форумі - Я, Ейр і Прохожий яким важливо ( Вибачте кого забув), решта - відкрита агресія про утиски вільнолюдей. 2. в суспільстві Сформовано чіткий меседж, якщо власник заіпашить фасад то квартира буде дорожча: засклений балкон - перевага, ще склити балкон - недолік ( дивимся оголошення), встановлені бронедвері; дощ січе; сніг залітає; тепло випускається; додаткове місце для робочого кабінету/картоплі. 3.в австрії Сформовано чіткі меседжі - заіпашиш фасад і знизиться вартість квартири, і власник, якщо не повний дибіл, розуміє що саме він зацікавлений у вигляді будинку.
Враньё, в суспильстви сформирован четкий месседж меньше коррупции? И? Сформированны законы и новые органы исполнительной и судебной власти. И? 5000грн вернули в 2017 году по борьбе с выводом капитала, в 2018 молчат наверное вернули намного больше ) Мы постоянно упираемся в разницу действия исполнительной власти. Всегда эта разница ярка и красива. В Австрии не ипашат фасад потому что не только есть Закон, но и потому что наказание следует в более разумные сроки. А не 40 лет водят всех по пустыне...
Серж, ну это троллинг на ровном месте. Этапы большого пути Пороха привели его к президентству. Человек пришел к этой должности полностью подготовленным, с овер 10-летним опытом госуправления. А Зе - это просто клоун на контракте у Коломойского. Разница как между морем и лужей, появившейся в результате того, что кто-то поссал.
Конституция Украины, раздел 5, статья 103 "Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг тридцати пяти лет, имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении десяти последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком." Где тут указанно про 10-летний стаж и что блондинко не может управлять государством?
Макс, всё банально просто. Закон должен исполнятся, если закон кем-то не исполняется должно следовать наказание. Наказание прерогатива исполнительной власти, если наказание не следует то что-то не так в консерватории. Как любят у нас вписывать наши законодатели любимую юристами фразу "в разумные сроки" ))) поэтому потом каждый чешет репу, а разумные сроки - это час, день, 10 дней, месяц, год, 10 лет, 40 лет ))) Кинг остановился на 40, вот только проблема, если он не доживёт, то с кем мне потом поговорить что наверное надо было что-то по-другому делать сразу или в более разумные сроки ?))))
Ну, смотрите, у нас овер 20 лет ничего не работало по закону (до этого тоже не особо по закону, но хоть видимость была). В обществе утвердились традции, которые работали. Занчительная часть общества жила за счет этой системы. И не просто жила, а жила припеваючи. И вы считаете, что революция Гидности разом со всем этим могла покончить? 20 лет выстраивалось, а потом за три дня рассыпалось? Как только прошел первый шок - все суетливо зашелестело на свои места. С одной принципиальной разницей. Создана инфраструктура для борьбы с этой системой (да, она, пока не работает эффективно - но это вопрос времени). Начало формироваться гражданское общество, которого у нас никогда не было. Но вы же не думаете, что старая система так просто все отдаст и уйдет: все эти судьи, прокуроры, налоговики, таможенники, клещи, присосавшиеся к госпредприятиям и т.д. и т.п. В Китае чиновников расстреливают пачками, а коррупцию победить не могут. Поэтому у нас это все в самом деле займет еще годы. Главное не сворачивать с пути.