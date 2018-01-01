Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:30

Первый написав: stm

Збавте тон.



У Австрії зацікавлений власник приміщення не заіпашить фасад.

В Україні власник приміщення зацікавлений заіпашить фасад.



Суспільство вважає, що заіпашить фасад це ПРАВИЛЬНО. У австрії навпаки.



Притягнення до відповідальності це захист порядку встановлено і прийнятого більшістю. Збавте тон.У Австрії зацікавлений власник приміщення не заіпашить фасад.В Україні власник приміщення зацікавлений заіпашить фасад.Суспільство вважає, що заіпашить фасад це ПРАВИЛЬНО. У австрії навпаки.Притягнення до відповідальності це захист порядку встановлено і прийнятого більшістю.

Первый я прошу ответить на вопрос почему? Ибо если ждать 40 лет и чуда всё равно не произойдет, то это как-то печально...Вы мне отвечаете что это Власник во всем виноват, отчасти да, ибо он является инициатором проблемы. Но далее следует разница в системе? Почему Австрия из чуваков с кучей рабов вылезла из проблемы, а мы варимся в проблеме бесконечно?Я думаю всё же говоря мягко, исполнительная власть + судебная власть где-то даёт сбой, вопрос где и как? Потом сделать работу над ошибками, что бы сбой в каждой области прекратился? Например, сбой с увольнением главы ДФС. Почему увольнение в Австрии проходит, но потом глава не возвращается и не назначает сам себя снова, почему можно переписать конституцию для назначения ген.прокурора, но нельзя переписать что стеклить балконы нельзя. Почему создав новый исполнительный орган мы опять должны подождать. Почему когда мы подождали и не понимаем почему опять исполнительность не увеличилась нам сообщают что вот ещё чуть-чуть и вообще того органа мало, он один не справляется, надо ещё один создать...