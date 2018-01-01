Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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У Австрії зацікавлений власник приміщення не заіпашить фасад. В Україні власник приміщення зацікавлений заіпашить фасад.
Суспільство вважає, що заіпашить фасад це ПРАВИЛЬНО. У австрії навпаки.
Притягнення до відповідальності це захист порядку встановлено і прийнятого більшістю.
Первый я прошу ответить на вопрос почему? Ибо если ждать 40 лет и чуда всё равно не произойдет, то это как-то печально... Вы мне отвечаете что это Власник во всем виноват, отчасти да, ибо он является инициатором проблемы. Но далее следует разница в системе? Почему Австрия из чуваков с кучей рабов вылезла из проблемы, а мы варимся в проблеме бесконечно? Я думаю всё же говоря мягко, исполнительная власть + судебная власть где-то даёт сбой, вопрос где и как? Потом сделать работу над ошибками, что бы сбой в каждой области прекратился? Например, сбой с увольнением главы ДФС. Почему увольнение в Австрии проходит, но потом глава не возвращается и не назначает сам себя снова, почему можно переписать конституцию для назначения ген.прокурора, но нельзя переписать что стеклить балконы нельзя. Почему создав новый исполнительный орган мы опять должны подождать. Почему когда мы подождали и не понимаем почему опять исполнительность не увеличилась нам сообщают что вот ещё чуть-чуть и вообще того органа мало, он один не справляется, надо ещё один создать...
У Австрії зацікавлений власник приміщення не заіпашить фасад. В Україні власник приміщення зацікавлений заіпашить фасад.
Суспільство вважає, що заіпашить фасад це ПРАВИЛЬНО. У австрії навпаки.
Притягнення до відповідальності це захист порядку встановлено і прийнятого більшістю.
Первый я прошу ответить на вопрос почему? Ибо если ждать 40 лет и чуда всё равно не произойдет, то это как-то печально... Вы мне отвечаете что это Власник во всем виноват, отчасти да, ибо он является инициатором проблемы. Но далее следует разница в системе? Почему Австрия из чуваков с кучей рабов вылезла из проблемы, а мы варимся в проблеме бесконечно? Я думаю всё же говоря мягко, исполнительная власть + судебная власть где-то даёт сбой, вопрос где и как? Потом сделать работу над ошибками, что бы сбой в каждой области прекратился? Например, сбой с увольнением главы ДФС. Почему увольнение в Австрии проходит, но потом глава не возвращается и не назначает сам себя снова
Ви не хочете читати те що Я пишу.
Людям ПОТРІБНО ЗАСКЛИТИ БАЛКОН, встановити бронедвері. І вони готові за це заплатити кошти. Люди не розуміють чому вони не можуть заіпашить фасад. Навіщо далеко ходити? Почитайте думки на форумі.
У Австрії зацікавлений власник приміщення не заіпашить фасад. В Україні власник приміщення зацікавлений заіпашить фасад.
Суспільство вважає, що заіпашить фасад це ПРАВИЛЬНО. У австрії навпаки.
Притягнення до відповідальності це захист порядку встановлено і прийнятого більшістю.
Первый я прошу ответить на вопрос почему? Ибо если ждать 40 лет и чуда всё равно не произойдет, то это как-то печально... Вы мне отвечаете что это Власник во всем виноват, отчасти да, ибо он является инициатором проблемы. Но далее следует разница в системе? Почему Австрия из чуваков с кучей рабов вылезла из проблемы, а мы варимся в проблеме бесконечно? Я думаю всё же говоря мягко, исполнительная власть + судебная власть где-то даёт сбой, вопрос где и как? Потом сделать работу над ошибками, что бы сбой в каждой области прекратился? Например, сбой с увольнением главы ДФС. Почему увольнение в Австрии проходит, но потом глава не возвращается и не назначает сам себя снова, почему можно переписать конституцию для назначения ген.прокурора, но нельзя переписать что стеклить балконы нельзя. Почему создав новый исполнительный орган мы опять должны подождать. Почему когда мы подождали и не понимаем почему опять исполнительность не увеличилась нам сообщают что вот ещё чуть-чуть и вообще того органа мало, он один не справляется, надо ещё один создать...
СТМ, вы не хотите услышать. Власть - она что, из инопланетян? Она из тех же вильнолюдей состоит. И да, нет в обществе никакого запроса на борьбу с коррупцией. Есть запрос на борьбу с чьей-то коррупцией, с какой-то абстрактной, но не с той, с которой сам живешь.
Людям ПОТРІБНО ЗАСКЛИТИ БАЛКОН, встановити бронедвері. І вони готові за це заплатити кошти. Люди не розуміють чому вони не можуть заіпашить фасад. Навіщо далеко ходити? Почитайте думки на форумі.
Щодо глави дфс, то можливо він виграв у суді?
Так и я не понимаю почему не должна стеклить если нет прямого законадательного запрета, после нарушения которого идёт исполнительное наказание.
Я бы с удовольствием почитала по Насирову решение суда. Именно там кроется что при увольнении была нарушена процедура. И именно эту процедуру не совершил кто-то конкретный. А это значит что эта процедура либо плоха и её надо изменить, либо кто-то фамилия которого будет выяснена должен не получить премии или быть уволен за профнепригодность так действует логика... Но вы зацепились за власныка и что всем власныкам насрать. А ларчик просто открывается, если принять документ Положение про остекленение в Киеве, это делает местный орган точно, подаёт на Минюст, ждёт 30 дней и если орган старался и писал грамотно то Минюст вносит его в базу. С этого дня каждый вильнолюдей может стеклить но, после следует наказание, которое должен прописыватся в том же грамотном положении. Всё. Смотрим на уменьшение вильнолюдей стеклящих балконы, не? Но можно и по старинке 40 лет водить хороводы )))))
stm написав:Так и я не понимаю почему не должна стеклить если нет прямого законадательного запрета, после нарушения которого идёт исполнительное наказание
Ось Ви і відповіли на Ваше питання у чому різниця з Австрією.
В австрії не склять оскільки уіпашений фасад ЗНИЗИТЬ вартість нерухомості.
А Ви іпашите фасад тому, що Вам за це нічого не буде і ЗБІЛЬШИТЬ вартість нерухомості.
Решта маневри.
Зи. Ви ж людей не вбиваєте, не тому що посадять?
Іпаште фасад. Не переймайся.
Враньё про уменьшит стоимость жилья. Там боятся штрафа, наказания. Если одному сирийцу или украинке на это насрать, то что там происходит? А если 50%+1 вселить, то что можно дом в центре Вены уипашить в хлам? А если приехать всей Украиной в Вену можно жить как привыкли? Или несмотря на то что украинцев будет больше населения Австрии, то законом нас тут же вышвырнут взад. Именно законом, именно не смотря что нас идиотов больше. А если Закона нет, то исполнительная власть там тоже свести руки и будет ждать 40 лет пока мы сформируем внутри себя запрос общества ?)))
Нажаль ні. Халабуда з уіпашеним фасадом коштує менше.
У австрійському суспільстві відсутнє позитивне сприйняття уіпашеного фасаду. Я розумію, що важко у це повірити, але є запит у суспільства утримувати будинок у відповідності до проекту. Це для суспільства НОРМАЛЬНО. В Україні цього не має. В Україні НОРМАЛЬНО УІПАШИТИ ФАСАД. Ви ж самі вважаєте, що це нормально. Там відразу вважають, що це НЕНОРМАЛЬНО, лише потім відповідальність.
Нажаль ні. Халабуда з уіпашеним фасадом коштує менше.
У австрійському суспільстві відсутнє позитивне сприйняття уіпашеного фасаду. Я розумію, що важко у це повірити, але є запит у суспільства утримувати будинок у відповідності до проекту. Це для суспільства НОРМАЛЬНО. В Україні цього не має. В Україні НОРМАЛЬНО УІПАШИТИ ФАСАД. Ви ж самі вважаєте, що це нормально. Там відразу вважають, що це НЕНОРМАЛЬНО, лише потім відповідальність.
Ты просто обходишь вопрос принятия неких правил и наказаний за их нарушения. И это понятно. Чем меньше строго определенных границ, тем шире живется вильнолюдыне. Ну давай повзываем к морали МВАшников. Может они перестанут давать взятки ГАСИшникам и сбушникам.
Нажаль ні. Халабуда з уіпашеним фасадом коштує менше.
У австрійському суспільстві відсутнє позитивне сприйняття уіпашеного фасаду. Я розумію, що важко у це повірити, але є запит у суспільства утримувати будинок у відповідності до проекту. Це для суспільства НОРМАЛЬНО. В Україні цього не має. В Україні НОРМАЛЬНО УІПАШИТИ ФАСАД. Ви ж самі вважаєте, що це нормально. Там відразу вважають, що це НЕНОРМАЛЬНО, лише потім відповідальність.
Ага, только це НЕНОРМАЛЬНО без законов приводило бы к нашей жизни, а там законодательно вводят поправки и за неисполнение наказывают, и , о чудо, народ более прогрессивен, чем мы, потому что исполнительно-законодательная власть так же более прогрессивная Но Вы с Кингом да, ждите самостоятельной организации вильнолюдей... И указывайте на слово НЕНОРМАЛЬНО...